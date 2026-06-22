Empresas

Nueva norma pone en la mira a las empresas: así deberán proteger a las madres lactantes

Las trabajadoras lactantes tendrán derecho a acceder a espacios seguros y acondicionados para la extracción y conservación de leche materna durante su jornada laboral.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de junio de 2026 a las 3:36 p. m.
Las normas del país le dan garantías a las madres lactantes.
Las normas del país le dan garantías a las madres lactantes. Foto: Adobe Stock

Las mujeres que regresan a sus labores después de la licencia de maternidad cuentan con nuevas garantías para continuar con la lactancia materna en condiciones dignas y seguras.

dinero - pago - prima - salario - billetes - plata
Reforma laboral: aumento salarial para trabajadores dominicales a mitad de año

Así lo establece la Resolución 0610 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, norma que actualiza los parámetros técnicos para el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante en los entornos laborales.

La depresión postparto no discrimina y puede afectar a mujeres de todas las edades y antecedentes. Reconocer los síntomas y buscar tratamiento es fundamental para la recuperación.
La maternidad es protegida por diversas normas. Foto: Getty Images

La resolución busca fortalecer la protección de las madres trabajadoras y promover la lactancia materna como una medida fundamental para la salud y el desarrollo de los niños. Además, reemplaza la reglamentación anterior contenida en la Resolución 2423 de 2018.

Entre las principales garantías se encuentra la obligación de las entidades públicas y empresas privadas de asegurar que las trabajadoras lactantes tengan acceso oportuno, seguro y adecuado a las Salas Amigas de la Familia Lactante durante su jornada laboral.

Estos espacios deben estar disponibles en el lugar donde las mujeres desempeñan sus funciones, facilitando la extracción y conservación de la leche materna.

Embarazo
Los casos que motivaron a la Corte Constitucional a reforzar la protección laboral a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia

La norma también establece que las empresas deben designar a una persona responsable de la administración y operación de estas salas, quien deberá contar con capacitación en temas relacionados con lactancia materna y el funcionamiento de estos espacios.

En cuanto a las condiciones físicas, la resolución señala que las salas deben ubicarse en lugares privados, exclusivos, seguros y con bajo nivel de ruido.

Embarazo parto nacimiento bebé
La resolución señala una serie de normativas que deben ser adoptadas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, deben contar con ventilación adecuada, iluminación suficiente, superficies fáciles de limpiar y desinfectar, acceso a lavamanos con agua y jabón y espacios cómodos para que las madres puedan realizar la extracción de leche.

Otro aspecto importante es la capacitación. Las entidades deberán implementar programas dirigidos a familias gestantes y lactantes, abordando temas como los beneficios de la lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación y transporte de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y las normas que protegen la maternidad y la lactancia en Colombia.

La resolución también asigna responsabilidades a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deberán promover el cumplimiento de estas disposiciones, brindar asistencia técnica a las empresas y realizar seguimiento a la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante.