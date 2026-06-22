Nueva norma pone en la mira a las empresas: así deberán proteger a las madres lactantes

Las mujeres que regresan a sus labores después de la licencia de maternidad cuentan con nuevas garantías para continuar con la lactancia materna en condiciones dignas y seguras.

Reforma laboral: aumento salarial para trabajadores dominicales a mitad de año

Así lo establece la Resolución 0610 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, norma que actualiza los parámetros técnicos para el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante en los entornos laborales.

La maternidad es protegida por diversas normas. Foto: Getty Images

La resolución busca fortalecer la protección de las madres trabajadoras y promover la lactancia materna como una medida fundamental para la salud y el desarrollo de los niños. Además, reemplaza la reglamentación anterior contenida en la Resolución 2423 de 2018.

Entre las principales garantías se encuentra la obligación de las entidades públicas y empresas privadas de asegurar que las trabajadoras lactantes tengan acceso oportuno, seguro y adecuado a las Salas Amigas de la Familia Lactante durante su jornada laboral.

Estos espacios deben estar disponibles en el lugar donde las mujeres desempeñan sus funciones, facilitando la extracción y conservación de la leche materna.

Los casos que motivaron a la Corte Constitucional a reforzar la protección laboral a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia

La norma también establece que las empresas deben designar a una persona responsable de la administración y operación de estas salas, quien deberá contar con capacitación en temas relacionados con lactancia materna y el funcionamiento de estos espacios.

En cuanto a las condiciones físicas, la resolución señala que las salas deben ubicarse en lugares privados, exclusivos, seguros y con bajo nivel de ruido.

La resolución señala una serie de normativas que deben ser adoptadas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, deben contar con ventilación adecuada, iluminación suficiente, superficies fáciles de limpiar y desinfectar, acceso a lavamanos con agua y jabón y espacios cómodos para que las madres puedan realizar la extracción de leche.

Otro aspecto importante es la capacitación. Las entidades deberán implementar programas dirigidos a familias gestantes y lactantes, abordando temas como los beneficios de la lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación y transporte de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y las normas que protegen la maternidad y la lactancia en Colombia.

La resolución también asigna responsabilidades a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deberán promover el cumplimiento de estas disposiciones, brindar asistencia técnica a las empresas y realizar seguimiento a la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante.