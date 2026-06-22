¿Hasta cuándo se puede pedir el compensatorio de medio día por ejercer su derecho al voto? Esto dice la normativa

Las personas que participaron en las elecciones presidenciales realizadas el 21 de junio en Colombia pueden acceder a un beneficio laboral establecido por la ley: una media jornada de descanso remunerado como reconocimiento por ejercer su derecho al voto.

Elecciones presidenciales en Colombia 2026: así se vivió la jornada electoral

De acuerdo con la Ley 403 de 1997 y las directrices reiteradas por el Ministerio del Trabajo, este incentivo aplica tanto para empleados del sector público como del privado, siempre que presenten el certificado electoral recibido durante la jornada de votación.

Los ciudadanos deben guardar el certificado electoral. Foto: Alejandro Acosta

La normativa establece que este tiempo de descanso debe disfrutarse dentro de los 30 días calendario posteriores a las elecciones. Por lo tanto, quienes votaron el 21 de junio podrán acordar con su empleador el uso de este beneficio hasta el 21 de julio de 2026.

El Ministerio del Trabajo precisó que este tiempo libre debe ser remunerado y que su programación debe definirse de manera concertada entre la empresa y el trabajador. Esto permite que el empleado y el empleador acuerden si la media jornada se toma en horas de la mañana o de la tarde, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes.

Para hacer efectivo este derecho, es indispensable presentar el certificado electoral original ante el área de recursos humanos o el jefe inmediato, ya que este documento constituye la evidencia oficial de la participación en los comicios.

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La iniciativa tiene como objetivo promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia en el país. Adicionalmente, el certificado electoral brinda acceso a otros beneficios, entre ellos descuentos en algunos trámites oficiales, reducción en el costo de expedición del pasaporte y ventajas en determinados procesos académicos y laborales.

El medio día libre debe ser consensuado con su empleador. Foto: Alejandro Acosta

Asimismo, el Ministerio recordó que los empleadores están obligados a reconocer este derecho, dado que cuenta con respaldo legal. En caso de que el beneficio sea negado, los trabajadores pueden acudir a las autoridades laborales competentes para presentar la respectiva reclamación.

Por otra parte, las personas que prestaron servicio como jurados de votación tienen derecho a un día completo de descanso compensatorio remunerado, el cual podrá ser disfrutado dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la jornada electoral.