Integración entre Biomax y Primax avanza con condiciones; gremio anuncia seguimiento al mercado

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, sujeta a una serie de condicionamientos, la integración empresarial entre Biomax Combustibles S.A. y su subsidiaria Grupo EDS Autogas S.A.S., por una parte, y Primax Colombia S.A. y Coesco Colombia S.A.S., por la otra. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 44041 del 12 de junio de 2026.

Tras conocerse la determinación, la unión gremial Somos Uno, que representa a las estaciones de servicio afiliadas a Fendipetróleo Nacional y Comce Colombia y que participó como tercero interviniente durante el proceso, expresó su posición frente a la autorización otorgada por la autoridad de competencia.

Primax Colombia hará parte de la integración empresarial. Foto: Foto: Primax Colombia

Según el gremio, la SIC acogió parte de las preocupaciones planteadas durante el trámite. En un comunicado, señaló que la entidad reconoció que la operación incrementa los niveles de concentración en la distribución mayorista de combustibles líquidos e identificó riesgos de efectos coordinados en distintas regiones del país.

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Como resultado de ese análisis, la Superintendencia impuso medidas orientadas a garantizar el acceso de terceros a infraestructura de almacenamiento mediante capacidad reservada y tarifas máximas reguladas. Asimismo, ordenó la desinversión del control sobre estaciones de servicio en dos zonas donde encontró mayores riesgos para la competencia local.

No obstante, Somos Uno insistió en sus observaciones sobre los posibles efectos de la integración en el segmento minorista del mercado. El gremio recordó que había advertido a la SIC sobre la posibilidad de que el aumento en la participación de un distribuidor mayorista pudiera generar “efectos de cierre de mercado (foreclosure) en el eslabón minorista, en perjuicio de la independencia comercial de las estaciones de servicio abanderadas”.

La Superintendencia concluyó que no identificó riesgos adicionales de cierre vertical, al argumentar la existencia de otros competidores relevantes y los resultados de una revisión muestral de contratos de suministro.

Sin embargo, Somos Uno manifestó que “la independencia comercial real de las estaciones de servicio frente a sus proveedores mayoristas es, precisamente, una condición que debe verificarse en la práctica diaria del mercado y no únicamente en el papel contractual”.

Los gremios anunciaron seguimiento al mercado. Foto: Getty Images

La organización anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los condicionamientos impuestos por la SIC, especialmente en lo relacionado con el acceso efectivo de competidores de menor tamaño a la infraestructura de almacenamiento.

También indicó que acompañará a sus afiliados en la identificación de eventuales afectaciones a las condiciones de suministro, abanderamiento o competencia local derivadas de la operación.

Finalmente, Somos Uno informó que mantendrá canales de interlocución con la Superintendencia para reportar cualquier indicio de abuso de posición dominante, deterioro de las condiciones de suministro o restricciones a la libertad comercial de las estaciones de servicio afiliadas.

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