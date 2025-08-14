Famosa gasolinera en la que muchos tanquean en Colombia fue vendida: cambiará de nombre

Hace algunas horas, se conoció una movida empresarial importante en el país y que traería consigo algunos cambios para quienes normalmente cargan gasolina en una de las bombas más importantes y reconocidas del país, que además cuenta con varios puntos.

La compañía UNO Corp, junto al Grupo Romero, anunció la firma de un acuerdo mediante el cual la empresa Biomax, que es de UNO, adquirirá las operaciones completas de las estaciones Primax en Colombia. Adicionalmente, en Perú y Ecuador el acuerdo contemplará una alianza estratégica entre ambas empresas para operar juntas.

Primax se ha expandido con fuerza en el país. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Con la transacción, ahora Biomax podrá integrar las operaciones, las capacidades desarrolladas y el talento con Primax, lo que a su vez permitirá que se amplíe la oferta de productos y servicios, contribuyendo al desarrollo del país.

Indican que la operación y el cierre de la marca Primax estarán condicionados a los requerimientos en el proceso adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, como es habitual. Mientras esto sucede, tanto Primax como Biomax mantendrán sus operaciones con normalidad y de forma independiente.

“J.P. Morgan y Deutsche Bank actuaron como asesores financieros de GRIO. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesor legal líder de GRIO para la transacción”, indican en el comunicado, agregando además que “Santander actuó como asesor financiero de UNO Corp. Holland & Knight LLP actuó como asesor legal líder de UNO Corp para la transacción”.

Ahora se transformará con un nuevo nombre. | Foto: Getty Images

¿Qué se sabe sobre UNO Corp?

Respecto a la empresa compradora de Primax, se conoció que la compañía cuenta con más de 30 años de experiencia, con líneas de negocio que están guiadas a la movilidad, importación de derivados del petróleo, su almacenaje, transporte, distribución y comercialización.

Cuenta actualmente con presencia en ocho países de Latinoamérica, además de operar una red extensa de cerca de 1.900 estaciones de servicio.