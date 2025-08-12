Reconocida empresa con presencia en Colombia atraviesa grave crisis financiera que la podría llevar a la quiebra

Kodak, una de las empresas con mayor presencia en el país en los últimos 30 años, anunció que está al borde de la quiebra al reportar 26 millones de dólares de pérdida neta en su más reciente informe económico. La marca, que cuenta con una historia de 133 años, estaría planteándose dejar las operaciones que realiza.

En el segundo trimestre, en Kodak “seguimos avanzando en nuestro plan a largo plazo a pesar de los desafíos de un entorno empresarial incierto. Si bien los aranceles no tuvieron un impacto significativo en nuestro negocio durante el segundo trimestre, estamos evaluando el posible impacto de nuevos aranceles en el futuro”, dijo Jim Continenza, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Kodak.

La marca vive una grave crisis financiera. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se debe señalar que Kodak terminó el trimestre con un saldo de caja de 155 millones de dólares, una disminución de 46 millones de dólares de 31 de diciembre de 2024. La reducción se debió principalmente a gastos de capital para financiar iniciativas de crecimiento, cambios en el capital de trabajo, el impacto de mayores costos y una menor rentabilidad de las operaciones.

“Estas condiciones plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Los planes de Kodak para financiar adecuadamente sus acciones preferentes y obligaciones de deuda cuando venzan son utilizar los ingresos de la reversión esperada de efectivo a la Compañía tras la liquidación de las obligaciones bajo elKodakPlan de Ingresos de Jubilación para reducir el monto de la deuda a plazo y modificar, extender o refinanciar su deuda restante y las obligaciones de acciones preferentes.”, declaró Kodak en un comunicado.

Presencia de la marca en Colombia

Durante años la empresa fue pionera en la venta de rollos fotográficos, los cuales permitieron a miles de personas plasmar sus recuerdos. Sin embargo, la llegada de las nuevas tecnologías hizo que la empresa perdiera gran presencia en el mercado.

Por otra parte, la producción de este tipo de productos cuenta con una larga cadena de elaboración, lo cual ha dificultado aún más las labores de la empresa.

Por medio de sus voceros anunció el momento que atraviesan. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los dueños de la marca seguirán desarrollando diversos planes de contingencia para poder revertir la crisis que enfrentan y que los tiene al borde la quiebra.