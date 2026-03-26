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Juan Carlos Echeverry es el nuevo presidente del Banco de Bogotá: fue presidente de Ecopetrol y ministro de Hacienda

La decisión fue tomada este jueves por la Junta Directiva.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
Juan C. echeverry Expresidente de Ecopetrol
Juan C. echeverry Expresidente de Ecopetrol Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

A través de un comunicado, el Banco de Bogotá informó en la mañana de este 26 de marzo, la designación de su nuevo presidente, tras la renuncia de Cesar Prado, quien ocupaba ese cargo hasta hace algunos días.

La Junta Directiva de la entidad designó al doctor Juan Carlos Echeverry Garzón como presidente de la entidad. Echeverry es uno de los economistas más prestigiosos del país. Cuenta con un amplio perfil académico y ha ocupado altos cargos, tanto en el sector público como privado.

Banco de Bogotá
Banco de Bogotá hizo un nuevo anuncio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Entre sus estudios, Echeverry obtuvo el título de doctor en Economía de la Universidad de Nueva York (NYU). Es economista de la Universidad de los Andes, especialista en Economía Internacional del Instituto de Economía de Kiel (Alemania) y estudios en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

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Entre los cargos que ha ocupado, hay varios de gran renombre como presidente de Ecopetrol, empresa en la que lideró su transformación y la valorización. Además fue ministro de Hacienda y Crédito Público, director del DNP, y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

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Juan Carlos Echeverry
Echeverry ha ocupado varios cargos de alto nivel en el país. Foto: Publicaciones Semana

Adicional a estos cargos, ha sido miembro de importantes juntas directivas, consultor y conferencista a nivel nacional e internacional, y es reconocido por su liderazgo en las transformaciones organizacionales y la implementación de estrategias financieras innovadoras.

La entidad precisa que Echeverry iniciará sus funciones a partir del 6 de mayo, fecha en la que el actual presidente encargado, Jorge Castaño Gutiérrez ejercerá el cargo.

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El anuncio del banco llegó en medio de su asamblea de accionistas, en la que la entidad reportó una utilidad neta separada de $1,26 billones en 2025, con un crecimiento de 11,6% frente a 2024, consolidando la mejora en su rentabilidad y su posición en el sistema financiero.

enfoque sostenible
La entidad bancaria cambió de presidente hace algunos días. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

“La Asamblea General de Accionistas aprobó un pago de dividendos en efectivo de $178 por acción, que se distribuirá entre abril de 2026 y marzo de 2027″, indica.