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Banco de Bogotá cambia de presidente: César Prado sale del cargo tras presentar su renuncia

El directivo se retirará del cargo el próximo 20 de marzo.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 11:24 a. m.
César Prado sale de la presidencia del Banco de Bogotá.
César Prado sale de la presidencia del Banco de Bogotá. Foto: Cortesía Grupo Aval

En la mañana de este 19 de marzo, el Banco de Bogotá anunció, a través de un comunicado de información relevante, que la Junta Directiva, en una sesión celebrada hoy, aceptó la renuncia presentada por el doctor César Prado Villegas a la Presidencia del Banco, por motivos personales.

Es por ello que la entidad anunció que Prado estará en el cargo hasta el próximo 20 de marzo del 2026. “La Junta Directiva expresó su reconocimiento al doctor Prado por su compromiso y dedicación durante su trayectoria en el Grupo por más de 15 años”, indica el comunicado.

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Aseguraron además que en su lugar, la Junta Directiva designó a Jorge Castaño Gutiérrez como presidente encargado de la entidad. Castaño funge actualmente como Vicepresidente Corporativo de Activos Financieros y Eficiencias de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Indican que el proceso de selección del nuevo Presidente de la entidad se adelantará con la debida celeridad, y una vez sea designado, Castaño retomará sus funciones corporativas en la holding financiero.

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