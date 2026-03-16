No es decisión del empleador: la ley permite a los trabajadores elegir el banco para recibir su salario

Uno de los factores que ha impulsado la bancarización en Colombia es el paso del pago de nóminas en efectivo a la consignación en cuentas de ahorro de entidades financieras. Este cambio no solo ha contribuido a la formalización de muchas empresas, sino que también ha permitido que hoy circulen cerca de 56 millones de tarjetas de débito en el país.

Las cuentas de nómina, además, tienen beneficios, porque usualmente son las que las personas escogen para que queden exentas del 4 por mil y, aunque se usan más como medio de pago que como instrumento de ahorro, con esas cuentas miles de asalariados pueden ser partícipes de la economía digital.

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Si bien se conocen las ventajas de las cuentas de nómina, lo que no tienen claro muchos trabajadores es que existe libertad de elegir el banco donde quieren que les consignen su salario, lo cual no es una decisión del empleador, sino del empleado.

De hecho, ese es uno de los grandes mitos que existe frente a estos instrumentos bancarios, cuya selección a cargo de los asalariados está garantizada por la regulación financiera. Así mismo, este tipo de cuentas no solo pueden ser ofrecidas por los bancos tradicionales, sino que también son una opción en los llamados neobancos.

Los bancos digitales están aumentando su participación en el mercado de cuentas de ahorro. Foto: Pibank

Uno de ellos es Lulo Bank, entidad que busca cambiar la manera en que las personas administran su nómina y aprovechan su ingreso mensual. Señalan que el Decreto 2555 de 2010 establece que cada trabajador puede escoger la entidad financiera en la que desea recibir su salario y solicitar a su empleador que haga el pago en esa cuenta.

La digitalización del sector financiero ha ampliado las opciones disponibles. Hoy es posible abrir cuentas en pocos minutos desde el celular y acceder a servicios que van más allá de recibir el dinero, como herramientas para ahorrar, organizar gastos o invertir.

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En este contexto, Lulo Bank promueve su programa Lulo Pro, dirigido a usuarios que reciben ingresos recurrentes. “Durante mucho tiempo, el salario de las personas ha permanecido estático en cuentas tradicionales sin generar valor. En Lulo creemos que ese ingreso mensual puede convertirse en una herramienta para crecer financieramente desde el primer día. Con Lulo Pro buscamos que las personas no solo reciban su salario, sino que puedan administrarlo mejor, invertirlo en dólares, hacerlo rendir con rentabilidad y acceder a un ecosistema financiero más amplio desde una sola aplicación”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Para las cuentas de nómina, esta entidad ofrece beneficios como rentabilidad de hasta 10 % efectivo anual en bolsillos de ahorro, devolución de hasta un 2 % en compras con tarjetas, transferencias gratuitas y retiros sin costo en la red Servibanca. Además, los usuarios pueden realizar transferencias inmediatas entre bancos mediante Bre-B, el sistema de pagos instantáneos del país.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El banco también permite convertir pesos a dólares o euros digitales y acceder a activos como bitcoin, ethereum o solana desde su plataforma Lulo X, con recompensas de hasta 2,7 % efectivo anual sobre saldos en dólares digitales.

Estas propuestas reflejan un cambio en el rol de las cuentas de nómina, que pueden pasar de ser un simple canal de pago a una plataforma integral para gestionar, organizar y hacer crecer el dinero desde el celular.