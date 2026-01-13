Bolsillos programados: ¿los nuevos reyes de las finanzas personales?

Existen varias formas de cumplir las metas financieras, organizar el dinero y generar rentabilidad. Los CDT (Certificados de Depósitos a Término) y los bolsillos de ahorro digitales son dos de las alternativas más populares entre los colombianos para maximizar el ahorro, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y volatilidad.

A corte del 28 de noviembre de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) confirmó que los CDT superaron los 347 billones de pesos, sobrepasando a las cuentas de ahorro activas. Entidades como Bancolombia, Davivienda, el Banco de Bogotá y BBVA encabezan la lista.

Como los CDT no permiten hacer aportes adicionales ni retirar el dinero antes de que se cumpla el plazo fijado, a menos de que se pague una penalidad, los bolsillos de ahorro han ganado terreno en las finanzas personales de los colombianos.

Estos productos facilitan la organización del dinero para proyectos, estudio y en general gastos personales, con la posibilidad de obtener intereses y de retirar el dinero en caso de necesitarlo sin perder el rendimiento.

Los bancos digitales son los que lideran esta alternativa. En Lulo Bank, por ejemplo, los usuarios tienen la posibilidad de abrir hasta 10 bolsillos programados. Y el 66 % de los usuarios de Nu utilizan sus “Cajitas”, es decir, más de 2,5 millones de personas.

Bolsillos Lulo

Lulo, el primer banco ciento por ciento digital de Colombia, anunció las nuevas tasas de ahorro para bolsillos programados. A partir del 9 de enero, los usuarios Lulo Pro podrán acceder a una tasa de hasta el 10 % efectivo anual (E.A.) en ahorros de 90 días, una de las más altas del mercado.

“La meta es que las personas encuentren en estos bolsillos una opción estable, sin barreras y con reglas claras desde el principio”, aseguró Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Los usuarios de Lulo pueden acceder a dos tipos de bolsillos: los programados y los bolsillos flex. Con los bolsillos programados se obtiene una tasa de rendimiento fija durante un periodo de 60 o de 90 días. Y aunque no puede recargarse una vez abierto, sí es posible retirar el dinero antes de que venza el plazo elegido, obteniendo los rendimientos correspondientes.

Con los bolsillos flex los rendimientos se abonan en el transcurso de los primeros días de cada mes; se pueden recargar y es posible retirar el dinero en cualquier momento. La tasa puede variar en el tiempo.

Desde el 9 de enero, los usuarios Lulo Pro —todos aquellos con su cuenta de nómina en el banco o que tengan ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales— obtendrán una tasa del 9.50 % E.A. para ahorros programados a 60 días, 10 % E.A. para ahorros programados a 90 días y 9.25 % E.A. para los bolsillos flex.

Los usuarios estándar podrán acceder a una tasa de 9.0 % E.A. para ahorros programados a 90 días, 8.50 % E.A. para ahorros programados a 60 días y 7.50 % E.A. para los bolsillos flex.

“Queremos seguir construyendo confianza y demostrar que el ahorro puede ser accesible para cualquier perfil de usuario”, añadió Giraldo.

Beneficios Pro

Los beneficios no son solo para las metas a corto plazo. Además de acceder a tasas preferenciales en los bolsillos programados, los clientes Lulo Pro cuentan con beneficios diseñados para facilitar la gestión de su dinero y maximizar el rendimiento de su ahorro:

Acceso a bolsillos programados con mejores condiciones frente a los clientes estándar.

Retiros gratuitos en la Red de Cajeros de Servibanca.

Apertura y gestión ciento por ciento digital desde la aplicación.

Herramientas para separar el dinero por metas o proyectos personales.

Consignaciones en físico a las cuentas Lulo en las oficinas del Banco GNB Sudameris.

Así mismo los cliente estándar podrán abrir productos de manera ciento por ciento digital desde la Lulo app, hacer retiros gratuitos en la Red de Cajeros de Servibanca, acceder a funcionalidades para separar el dinero por metas o proyectos y realizar consignaciones en el Banco GNB Sudameris.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lulo Bank.