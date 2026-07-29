El nuevo negocio con el que Olímpica busca ganar terreno en el comercio y no es comida

Olímpica decidió ampliar el alcance de sus marcas propias y entrar en el negocio de la dermocosmética, una categoría que combina el cuidado estético con productos formulados para atender necesidades específicas de la piel y que se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria mundial de la belleza.

La cadena lanzó Suppra, una línea que comprende protectores solares, limpiadores, humectantes y referencias especializadas. La incursión se produce en momentos en que los consumidores prestan mayor atención a la salud de la piel.

Marcas colombianas de belleza desafían a multinacionales y ganan terreno con productos creados para el consumidor local

José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica, explicó que la dermocosmética es la categoría más reciente dentro de la estrategia de marcas propias de la compañía. La cadena ha lanzado durante los últimos tres años 320 referencias en segmentos como alimentos, hogar, aseo y cuidado personal, que ya representan cerca del 19 % de sus ventas.

La apuesta no ocurre en un mercado menor. Aunque no existe una cifra pública consolidada del mercado de la dermocosmética en Colombia, se estima que la industria de cosméticos, cuidado personal y aseo cerró 2025 con ventas por 6.861 millones de dólares, un crecimiento del 5,4 % frente al año anterior, según la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi. El sector representó cerca del 1,61 % del producto interno bruto y generó más de 61.300 empleos.

José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica Foto: Olímpica

La entrada se enmarca en una competencia cada vez más intensa dentro del comercio minorista. Olímpica no solo disputa consumidores con las grandes cadenas de supermercados, sino también con formatos de descuento duro (tipo D1, Ara o Ísimo), tiendas de barrio, plataformas digitales e incluso vendedores ambulantes. En el sector comercio han logrado especializarse en la venta de víveres sin refrigeración, también conocidos como perecederos, lo que les ha dado ventaja competitiva frente a otros formatos.

Carbonell señala que, tras 73 años de operaciones ininterrumpidas, han logrado mantener su participación de mercado, con estrategias de descuentos, marcas propias y eficiencia. Prueba de ello es que, pese a que la inflación nacional se ubicó en junio de 2026 en 6,14 por ciento, impulsada principalmente por los alimentos, la canasta de Olímpica es mucho más baja.

Olímpica mejora su rentabilidad pese a la competencia y el golpe al consumo

Para este empresario, la caída en el precio del dólar en Colombia no solo ha ayudado a contener el costo de vida, sino que también ha abaratado los electrodomésticos importados, en donde ellos también compiten. Con su marca Olimpo, tienen televisores y aires acondicionados y, en estos últimos, registran la mayor participación de mercado con 31,13 %, en el periodo enero—mayo de 2026. Así la marca de la cadena barranquillera supera en aires acondicionados a nombres internacionales como Mabe y LG.

Inversiones constantes

Carbonell anunció igualmente que este año Olímpica tiene planeadas inversiones por 42 millones de dólares, que se verán reflejadas en la apertura de 12 puntos de venta, así como en la renovación o ampliación de 25 establecimientos. Actualmente, la cadena cuenta con 402 almacenes en 21 departamentos y 117 municipios. Asimismo, emplean a 15.600 personas y con las 12 unidades nuevas deberían generar otros 500 empleos más.

En este año esperan poder mantener un ritmo de crecimiento similar al de 2025, cuando facturaron 6,9 billones de pesos y se ubicaron como la empresa número 25 del país en ventas. La utilidad neta fue de 80.590 millones de pesos, con un crecimiento de 26,6 %.

“Lo que se prevé ahora, con el nuevo gobierno, es un mejor dinamismo porque hay un renovado optimismo del sector empresarial en su conjunto”, precisó Carbonell.