Olímpica mejora su rentabilidad pese a la competencia y el golpe al consumo

La cadena de supermercados Olímpica cerró 2025 con resultados financieros que contrastan con el entorno retador del consumo en Colombia.

La compañía reportó ingresos operacionales por $ 6,9 billones y un crecimiento de 26,6 % en su utilidad neta, una cifra que supera ampliamente la inflación anual del 5,1 % y evidencia una mejora en su rentabilidad.

El desempeño estuvo respaldado por una estrategia centrada en eficiencia operativa, control de costos y fortalecimiento de su propuesta de valor.

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En términos de rentabilidad, Olímpica alcanzó un margen EBITDA de 7,16 % y un margen operacional de 3,74 %, en línea con las tendencias del sector, donde la optimización de gastos y la productividad se han vuelto determinantes.

Uno de los pilares del crecimiento fue la política de precios y el impulso a marcas propias. La compañía consolidó más de 900 referencias bajo su programa de “Precios Rojos” y lanzó 186 productos, ampliando su portafolio en categorías como alimentos, cuidado personal y hogar, además de incursionar en una línea textil nacional.

En expansión, Olímpica cerró el año con 412 tiendas y un área comercial superior a 440.000 metros cuadrados, tras la apertura de cinco nuevos puntos.

A esto se suman avances en modernización tecnológica, como la implementación de cajas de autopago, actualización de sistemas POS y mejoras en la cadena de suministro.

En sostenibilidad, la compañía obtuvo el sello ESG Verified Oro de Icontec, mientras que el 92 % de sus compras provino de proveedores nacionales.

Además, cuenta con 180 sistemas solares en operación, consolidándose como uno de los retailers con mayor adopción de energía fotovoltaica en el país.

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En el frente social, en alianza con ABACO, recuperó y donó 427 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 1,2 millones de personas.

Los resultados reflejan una estrategia enfocada en precios, eficiencia y abastecimiento local, factores que le han permitido sostener crecimiento incluso en un mercado con alta competencia y presión sobre los márgenes.