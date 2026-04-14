Uber amplía su operación a más de 1.100 municipios en Colombia en medio de retos de movilidad nacional

La plataforma de movilidad Uber anunció su expansión a más de 1.100 municipios en los 32 departamentos de Colombia, un movimiento que redefine su alcance en el país y la posiciona como un actor con presencia nacional en un mercado donde desplazarse sigue siendo un reto para millones de personas.

El anuncio no solo amplía la cobertura de la aplicación, que pasa de operar en unas pocas decenas de ciudades a prácticamente en todo el territorio, sino que también coincide con una realidad evidente: la movilidad en Colombia aún presenta fallas estructurales, especialmente fuera de las grandes capitales.

Un estudio de Ipsos, presentado junto con la expansión, revela que en ciudades donde la app aún no operaba, el 52 % de los ciudadanos considera difícil moverse, mientras que 6 de cada 10 no están satisfechos con la oferta de transporte público. Es decir, la llegada de estas plataformas se da en un contexto de alta demanda insatisfecha.

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En contraste, en ciudades donde ya existe una oferta consolidada, el uso de aplicaciones de movilidad se ha vuelto parte de la rutina. El 71% de los usuarios afirma utilizarlas en su día a día, y el 78% las percibe como una alternativa segura, solo por debajo del vehículo propio.

Además, 8 de cada 10 aseguran que han mejorado su experiencia de desplazamiento, lo que refleja un cambio en los hábitos de movilidad urbana.

Sin embargo, el dato más revelador está en las expectativas. En territorios donde la plataforma comenzará a operar, 9 de cada 10 personas creen que su llegada mejorará su calidad de vida, mientras que el 88 % considera que podría solucionar problemas relacionados con seguridad, tiempos y calidad del servicio. Incluso, 2 de cada 3 estarían dispuestos a pagar más por una opción de transporte más segura.

“Vamos a llevar nuestra tecnología, seguridad y las diferentes oportunidades económicas para que todos los colombianos tengan acceso a esta ventaja”, afirmó Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región Andina.

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Gerente General de Uber para la región Andina Foto: Uber

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