Combustibles más limpios: la movilidad en Colombia avanza en sostenibilidad

Hay una verdad evidente: la movilidad en Colombia avanza de manera sostenida hacia una mayor adopción de vehículos híbridos enchufables y eléctricos. Según Fenalco y la Andi, a febrero de 2026 se registraron 2.508 unidades de vehículos eléctricos, un crecimiento del 129 por ciento frente a febrero de 2025, mientras que en los híbridos la cifra fue de 6.694 unidades y el aumento del 72,1 por ciento. Aun así, el diésel y la gasolina siguen moviendo un alto porcentaje del parque automotor y de ahí su importancia.

Consumo sostenible: el futuro está en sus manos

Desde Primax Colombia tienen muy claro el panorama. “No hay evidencia de una disminución estructural en la demanda de combustibles, sino de una transición gradual en la matriz de movilidad. Las nuevas tecnologías requerirán tiempo para lograr su masificación en una geografía tan accidentada como la nuestra”, declararon.

La visión de Terpel se mantiene en esa línea: “Entendemos que este cambio requiere infraestructura, tecnología y experiencias que acompañen a los usuarios en su transición hacia nuevas formas de movilidad. Por eso, hemos venido fortaleciendo nuestra red de carga para vehículos eléctricos, que hoy cuenta con más de 50 puntos de carga rápida a nivel nacional”. Esta cobertura ha permitido que los usuarios puedan movilizarse entre regiones como Bogotá, el Eje Cafetero, Atlántico y Antioquia.

Calidad delcombustible

Otro aspecto importante es la calidad del combustible que se comercializa en el país. Regulados por la resolución 40444 de 2023, la gasolina y el diésel cumplen reglas para ser “más limpios, con menos contaminantes, que incluyan mezcla con biocombustible”. Desde Primax explicaron que sus estaciones de servicio han integrado “aditivos de última generación que optimizan el rendimiento del motor y reducen la formación de depósitos”, indicaron.

La movilidad en Colombia avanza de manera sostenida hacia una mayor adopción de vehículos híbridos enchufables y eléctricos. Foto: Getty Images

Otras alternativas viables son el bioetanol y el Gas Natural Vehicular. Por ejemplo, marcas como Volkswagen y Toyota hoy trabajan con vehículos Total Flex, una tecnología que, según Porsche Colombia (importador de la marca alemana Volkswagen), “permite una reducción de emisiones de CO2 de hasta el 75 por ciento, superando las cifras de otras tecnologías más conocidas”.

De hecho, en 2024 Volkswagen presentó el proyecto de Movilidad Sostenible con sentido para Colombia, recorriendo 45.000 kilómetros con este tipo de modelos.Sin embargo, para Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia, “el bioetanol no ha avanzado como todos quisiéramos. Los Total Flex están pasando por un momento de pausa, pues el Gobierno puso en entredicho su acuerdo con Brasil y se ha suspendido”.

Entre tanto, el Gas Natural Vehicular se ha convertido en un gran aliado de los vehículos de carga liviana o última milla, pues ofrece reducciones de hasta 30 por ciento en costos operativos.

Innovación en los motores

A su vez, la sostenibilidad del sector está marcada por la evolución de los sistemas de propulsión, sobre todo en los motores a combustión. El Cummins X15 Euro VI es el ejemplo más destacado: un motor que no solo cumple con las normativas ambientales, sino que maximiza la productividad y la rentabilidad.

Al incorporar un sistema de combustión de alta eficiencia, junto con tecnologías propias como el turbocompresor VGT™ y el postratamiento SCR, entrega un desempeño contundente, optimiza el consumo de combustible, anticipa mantenimientos y maximiza el tiempo en ruta.