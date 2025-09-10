Dian le apuesta a la energía limpia: inauguró una planta solar en sus sedes de Impuestos y Aduanas en Cartagena

En los últimos días, se inauguró el primer proyecto de energía renovable en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la instalación de 271 paneles solares en Cartagena.

“¡En Cartagena dimos un paso histórico hacia la sostenibilidad! Un proyecto que refleja nuestro compromiso con la innovación, la eficiencia y el cuidado del planeta", dijo la entidad ante el anuncio.

Este proyecto, que se realizó en las sedes de Impuestos y Aduanas de Cartagena, tiene como propósito generar un ahorro anual de aproximadamente 720 millones de pesos.

“La Dian avanza hacia la transición energética. Estos paneles generan energía limpia, cuidan el medioambiente y reducen en un 40 % los costos”, mencionó la entidad.

La DIAN avanza hacia la transición energética. | Foto: DIAN

La implementación de este proyecto permitirá que cada uno de estos edificios genere parte de su propia energía de manera sostenible. La reducción de los costos del servicio de energía de las dos sedes en Cartagena se estima en un 52,9 %.

Por su parte, el director general (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, fue enfático en mencionar que este esfuerzo busca contribuir a la reducción de la huella de carbono y marcar el inicio de una expansión de proyectos similares en la región Caribe y potencialmente en todo el país.

“Este esfuerzo que hoy hace la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe verse retribuido no solamente en la capacidad de generación de energía, sino también en poder contribuir a eliminar la huella de carbono en este esfuerzo que hace el gobierno nacional en hacer la transición hacia energías renovables”, afirmó.

¡En #Cartagena dimos un paso histórico hacia la sostenibilidad!



Con la inauguración de las plantas solares en nuestras sedes de Impuestos y Aduanas, la DIAN avanza hacia la transición energética. Estos paneles generan energía limpia cuidan el medioambiente y reducen en un 40%… pic.twitter.com/6nmZfJ3zjq — DIANColombia (@DIANColombia) September 4, 2025

Por otro lado, Nagith Alberto Orgulloso Rada, director seccional de Aduanas de Cartagena, también envió un mensaje en medio de esta inauguración que marca un hito importante para la ciudad.

“Nos enorgullece y nos sirve de ejemplo para que las otras seccionales, especialmente la del Caribe colombiano, puedan contribuir a disminuir la huella de carbono”, detalló.

La DIAN avanza hacia la transición energética. | Foto: DIAN

Así mismo, Mercedes del Socorro de León, director seccional de Impuestos de Cartagena, mencionó que esta iniciativa es un paso hacia la transición a energías limpias y renovables, destacando el compromiso de la Dian con la sostenibilidad.