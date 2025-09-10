Suscribirse

Cartagena

Dian le apuesta a la energía limpia: inauguró una planta solar en sus sedes de Impuestos y Aduanas en Cartagena

Este proyecyo tiene como propósito generar un ahorro anual de aproximadamente 720 millones de pesos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 11:25 p. m.
La DIAN avanza hacia la transición energética.
La DIAN avanza hacia la transición energética. | Foto: DIAN

En los últimos días, se inauguró el primer proyecto de energía renovable en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la instalación de 271 paneles solares en Cartagena.

¡En Cartagena dimos un paso histórico hacia la sostenibilidad! Un proyecto que refleja nuestro compromiso con la innovación, la eficiencia y el cuidado del planeta", dijo la entidad ante el anuncio.

Contexto: Beneficios tributarios impulsan la adopción de paneles solares en mipymes colombianas

Este proyecto, que se realizó en las sedes de Impuestos y Aduanas de Cartagena, tiene como propósito generar un ahorro anual de aproximadamente 720 millones de pesos.

La Dian avanza hacia la transición energética. Estos paneles generan energía limpia, cuidan el medioambiente y reducen en un 40 % los costos”, mencionó la entidad.

La DIAN avanza hacia la transición energética.
La DIAN avanza hacia la transición energética. | Foto: DIAN

La implementación de este proyecto permitirá que cada uno de estos edificios genere parte de su propia energía de manera sostenible. La reducción de los costos del servicio de energía de las dos sedes en Cartagena se estima en un 52,9 %.

Por su parte, el director general (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, fue enfático en mencionar que este esfuerzo busca contribuir a la reducción de la huella de carbono y marcar el inicio de una expansión de proyectos similares en la región Caribe y potencialmente en todo el país.

“Este esfuerzo que hoy hace la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe verse retribuido no solamente en la capacidad de generación de energía, sino también en poder contribuir a eliminar la huella de carbono en este esfuerzo que hace el gobierno nacional en hacer la transición hacia energías renovables”, afirmó.

Por otro lado, Nagith Alberto Orgulloso Rada, director seccional de Aduanas de Cartagena, también envió un mensaje en medio de esta inauguración que marca un hito importante para la ciudad.

“Nos enorgullece y nos sirve de ejemplo para que las otras seccionales, especialmente la del Caribe colombiano, puedan contribuir a disminuir la huella de carbono”, detalló.

La DIAN avanza hacia la transición energética.
La DIAN avanza hacia la transición energética. | Foto: DIAN

Así mismo, Mercedes del Socorro de León, director seccional de Impuestos de Cartagena, mencionó que esta iniciativa es un paso hacia la transición a energías limpias y renovables, destacando el compromiso de la Dian con la sostenibilidad.

“El sol nos va a ayudar constantemente y el sol va a brillar para que podamos ser el ejemplo de una causa común en esta casa que es la Dian, que la queremos y que pueda permitirse un proceso de cambio, de innovación”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios confirmó última noticia sobre Leonardo Castro: es oficial en Liga BetPlay

2. FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

3. Milei lamenta el asesinato de Charlie Kirk y acusa a la izquierda de promover la violencia política

4. “No lo tiene en la cabeza”: dura crítica de Petro a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. Dian le apuesta a la energía limpia: inauguró una planta solar en sus sedes de Impuestos y Aduanas en Cartagena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

planta solarDIANEnergía limpiaSostenibilidad de Colombina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.