Suscribirse

Energía renovable

Beneficios tributarios impulsan la adopción de paneles solares en mipymes colombianas

Exenciones en IVA, deducciones de renta y depreciación acelerada son parte de los incentivos que buscan promover la transición energética empresarial.

Redacción Economía
21 de agosto de 2025, 3:36 p. m.
Reciclar globo
Los activos relacionados con la energía solar, como paneles y equipos, pueden depreciarse en un tiempo menor al habitual. | Foto: Getty Images

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con nuevas alternativas para dar el salto hacia la sostenibilidad. Bancóldex recalca la disponibilidad de más de $70.000 millones en recursos que forman parte de la primera fase del programa ‘Energía Solar Se Reactiva de Bancóldex’.

La instalación de paneles solares no solo representa un ahorro en los costos de energía, sino también el acceso a importantes beneficios tributarios contemplados en la normativa vigente.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

• La deducción hasta del 50 % de la inversión en el impuesto de renta durante 15 años.

• La depreciación acelerada de los activos relacionados con la energía solar.

• La compra de equipos y componentes para proyectos solares está exenta del IVA (19 %) y de aranceles.

• La reducción en la tasa del impuesto de renta durante los primeros cinco años de operación para proyectos aprobados.

Para 2050, Colombia tiene la meta de alcanzar la carbono-neutralidad.
Las empresas que instalen paneles solares en sus operaciones podrán aprovechar los beneficios tributarios previstos en la normativa vigente. | Foto: Adobe Stock

José Alberto Garzón, presidente de Bancóldex afirmó: “Queremos que más empresas colombianas conozcan las ventajas de invertir en energía solar: no solo reducirán sus costos operativos, sino que también fortalecerán su competitividad al acceder a incentivos tributarios y alinear sus negocios con los objetivos de sostenibilidad del país.”

Estos incentivos se enmarcan en programas de financiamiento que buscan facilitar la adopción de tecnologías fotovoltaicas, especialmente para las mipymes, que enfrentan altos costos energéticos y requieren alternativas para mejorar su competitividad.

Los paneles solares se utilizan principalmente en la energía solar fotovoltaica.
Los paneles solares se utilizan principalmente en la energía solar fotovoltaica. | Foto: Getty Images

Casos como el de un centro comercial en Pereira, que recientemente instaló 45 paneles solares en sus instalaciones, muestran que la apuesta por la energía solar no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino también un respaldo financiero y fiscal que acelera la recuperación de la inversión.

Con este tipo de políticas, el país avanza hacia una mayor integración de energías renovables en el sector productivo, al tiempo que se fomenta la transición hacia modelos empresariales más sostenibles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”

2. La investigación sobre dos tiradores escolares, en partes diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

3. Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

4. Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

5. Gobierno Petro reveló preocupante motivo por el que Epa Colombia fue trasladada: MinJusticia contó la verdad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EnergíaEnergía renovableMiPymesIVAArancelesSostenibilidad ambiental

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.