El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla obtuvo nivel Plata en el Farm Sustainability Assessment (FSA), un importante reconocimiento internacional que reafirma el compromiso de la compañía con una agricultura responsable y alineada con los más altos estándares de sostenibilidad.

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El FSA es una evaluación desarrollada por la SAI Platform (Sustainable Agriculture Initiative Platform), una organización global que reúne a empresas del sector de alimentos y bebidas con el propósito de promover prácticas agrícolas sostenibles en las cadenas de suministro.

Esta herramienta permite evaluar el desempeño de los sistemas productivos frente a criterios ambientales, sociales y económicos, garantizando el cumplimiento de la producción agrícola con estándares internacionales de sostenibilidad.

La participación en el Foro Colombia Rural 2026, que se realizará de manera presencial el 30 de abril, es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

“Este reconocimiento ratifica el camino que hemos venido construyendo como organización. Nuestra apuesta por una agricultura responsable, alineada a las exigencias de los mercados internacionales y a nuestro propósito de cuidar el planeta, generar progreso y endulzar el desarrollo del país”, señaló Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos.

Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla. Foto: HELEN RAMÍREZ - SEMANA

La evaluación del FSA valida tres dimensiones fundamentales de la gestión agrícola.

La gestión ambiental incluye la protección de suelos y recursos hídricos, el manejo responsable de insumos agrícolas, la conservación de la biodiversidad y una adecuada gestión de residuos.

Las condiciones laborales y los derechos humanos ponen énfasis en la promoción de condiciones de trabajo seguras y dignas, la prohibición del trabajo infantil y forzoso, el respeto por los derechos de los trabajadores y la implementación de sistemas robustos de salud y seguridad en el trabajo.

La gestión responsable y la trazabilidad contemplan el cumplimiento normativo, la transparencia en la cadena de suministro y la implementación de sistemas de gestión para la mejora continua.

Proceso productivo de Riopaila Castilla, empresa que obtuvo nivel Plata en el estándar internacional de sostenibilidad FSA. Foto: Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla/API

Para el Grupo Agroindustrial, este resultado representa un reconocimiento internacional a sus prácticas agrícolas, fortalece la confianza de proveedores y clientes en mercados globales y consolida la alineación de la compañía con los estándares internacionales de sostenibilidad y debida diligencia.

“Alcanzar el nivel Plata en el FSA también es una muestra clara para nuestros grupos de interés de que los sistemas productivos están preparados para responder a los desafíos actuales de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad en la cadena de valor”, agregó Carvajal.

Riopaila Castilla es la primera empresa del sector agroindustrial de la caña colombiana en obtener este reconocimiento, altamente valorado en los mercados internacionales, especialmente en Europa.

En este contexto, el gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla, participará el próximo 30 de abril en el Foro Colombia Rural 2026, que se realizará en Bogotá, donde hará parte del espacio La gran pregunta: ¿Qué decisión cambió su forma de crecer junto a la ruralidad colombiana?, junto a líderes como Jeffrey Fajardo López, presidente ejecutivo de Porkcolombia, y María Adelaida Pérez, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional del Grupo BIOS, en un escenario que reunirá a empresarios para analizar el papel del sector privado en el desarrollo del campo colombiano.

Para asistir, incríbase mediante este enlace