Promigas y Olímpica instalan sistema solar con baterías en tienda del Cesar

Una alianza entre Promigas y la cadena de supermercados Olímpica permitió la implementación de un sistema de generación solar con almacenamiento en baterías en una tienda del municipio de Curumaní, Cesar, una iniciativa que introduce nuevas soluciones energéticas en el sector retail del país.

El proyecto corresponde a un sistema de autoconsumo solar respaldado por baterías, diseñado para garantizar el suministro eléctrico incluso durante interrupciones prolongadas del servicio.

Según la información presentada por las compañías, la instalación permitirá mantener la operación del establecimiento ante apagones de hasta 12 horas, una situación que en algunas zonas de la Costa Caribe afecta la continuidad del servicio eléctrico.

La solución energética generará aproximadamente 214 MWh de energía al año y permitirá reducir el uso de alrededor de 1.000 galones de diésel mensuales, combustible que tradicionalmente se utiliza en plantas de respaldo durante cortes de energía.

Además de disminuir el consumo de combustibles fósiles, el sistema permitirá reducir cerca de 124 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, al reemplazar parte de la generación eléctrica basada en diésel por energía solar.

De acuerdo con Diego Pérez, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas, esta iniciativa hace parte de una estrategia para ampliar el uso de energías bajas en carbono en el sector empresarial. “Promigas sigue consolidando su oferta de valor multi-energética con soluciones orientadas a optimizar el balance entre costo, confiabilidad y sostenibilidad para sus clientes”, señaló.

El proyecto también busca disminuir riesgos asociados a interrupciones eléctricas en la operación de los supermercados, particularmente en procesos como la cadena de frío, que requiere suministro constante de energía para la conservación de alimentos.

Según las empresas, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de incorporación de energías renovables en los establecimientos de la cadena, que proyecta ampliar la cobertura energética hacia 186 sedes en más de 70 municipios, con una capacidad cercana a 27,3 MWp de generación solar instalada.