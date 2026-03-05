Empresas

Promigas y Olímpica instalan sistema solar con baterías en tienda del Cesar

La iniciativa busca garantizar continuidad eléctrica en zonas con interrupciones del servicio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
5 de marzo de 2026, 12:14 p. m.
La iniciativa busca reducir el uso de plantas diésel en el comercio.
La iniciativa busca reducir el uso de plantas diésel en el comercio. Foto: Olimpica-Promiga

Una alianza entre Promigas y la cadena de supermercados Olímpica permitió la implementación de un sistema de generación solar con almacenamiento en baterías en una tienda del municipio de Curumaní, Cesar, una iniciativa que introduce nuevas soluciones energéticas en el sector retail del país.

El proyecto corresponde a un sistema de autoconsumo solar respaldado por baterías, diseñado para garantizar el suministro eléctrico incluso durante interrupciones prolongadas del servicio.

Según la información presentada por las compañías, la instalación permitirá mantener la operación del establecimiento ante apagones de hasta 12 horas, una situación que en algunas zonas de la Costa Caribe afecta la continuidad del servicio eléctrico.

El bagazo que enciende la transición energética en Colombia

La solución energética generará aproximadamente 214 MWh de energía al año y permitirá reducir el uso de alrededor de 1.000 galones de diésel mensuales, combustible que tradicionalmente se utiliza en plantas de respaldo durante cortes de energía.

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Cápsulas

Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

Cápsulas

Uso de drones redefine los esquemas de seguridad en Colombia

Cápsulas

Empresaria colombiana impulsa la monetización de Instagram en más de 800 empresas de América, Europa y Asia

Cápsulas

Claro expande su red 5G a San Andrés y Leticia

Cápsulas

Nu Stadium será el nuevo hogar del Inter Miami desde 2026

Cápsulas

BYD lanzó en Colombia el camión eléctrico T35 para carga liviana

Cápsulas

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

Empresas

Totto, Panamericana, Olímpica y otras 50 empresas deberán responder en la SIC: les piden información clave

Macroeconomía

Olímpica dio dura respuesta al Ministerio del Trabajo tras investigación por presuntas irregularidades laborales

Además de disminuir el consumo de combustibles fósiles, el sistema permitirá reducir cerca de 124 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, al reemplazar parte de la generación eléctrica basada en diésel por energía solar.

De acuerdo con Diego Pérez, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas, esta iniciativa hace parte de una estrategia para ampliar el uso de energías bajas en carbono en el sector empresarial. “Promigas sigue consolidando su oferta de valor multi-energética con soluciones orientadas a optimizar el balance entre costo, confiabilidad y sostenibilidad para sus clientes”, señaló.

Enel acelera su apuesta por la transición energética con inversiones récord hasta 2028

El proyecto también busca disminuir riesgos asociados a interrupciones eléctricas en la operación de los supermercados, particularmente en procesos como la cadena de frío, que requiere suministro constante de energía para la conservación de alimentos.

Según las empresas, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de incorporación de energías renovables en los establecimientos de la cadena, que proyecta ampliar la cobertura energética hacia 186 sedes en más de 70 municipios, con una capacidad cercana a 27,3 MWp de generación solar instalada.

Más de Cápsulas

.

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

.

Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

.

Uso de drones redefine los esquemas de seguridad en Colombia

Mónica Montañez

Empresaria colombiana impulsa la monetización de Instagram en más de 800 empresas de América, Europa y Asia

.

Claro expande su red 5G a San Andrés y Leticia

.

Nu Stadium será el nuevo hogar del Inter Miami desde 2026

BYD presenta el T35, su apuesta por la logística urbana eléctrica en Colombia

BYD lanzó en Colombia el camión eléctrico T35 para carga liviana

.

Banco Serfinanza adquiere participación en Tpaga para desarrollar servicios financieros digitales

Melva Rojas Paladinez

Visionamos nombra nueva gerente general en medio de expansión de pagos inmediatos Bre-B

Noticias Destacadas