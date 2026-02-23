Empresas

Enel acelera su apuesta por la transición energética con inversiones récord hasta 2028

El crecimiento de la demanda eléctrica y la transición energética marcan la hoja de ruta del nuevo plan de inversiones.

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 11:51 a. m.
El crecimiento de la electrificación impulsa nuevas inversiones en el sector energético global.
El crecimiento de la electrificación impulsa nuevas inversiones en el sector energético global. Foto: 123RF

La transición energética global entró en una nueva fase de aceleración y el Grupo Enel busca posicionarse como uno de los actores que capitalice ese cambio.

La compañía presentó su Plan Estratégico 2026-2028, que contempla inversiones por cerca de 53.000 millones de euros, una cifra que supera en 10.000 millones el plan anterior y que estará enfocada en redes eléctricas, energías renovables y clientes finales.

De acuerdo con la hoja de ruta divulgada por la empresa, más de 26.000 millones de euros se destinarán al negocio integrado, con un peso significativo en renovables, donde la inversión alcanzará alrededor de 20.000 millones de euros.

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

Con estos recursos, Enel proyecta sumar 15 GW de nueva capacidad renovable entre proyectos nuevos y repotenciaciones, lo que elevaría su capacidad instalada a más de 80 GW.

Más del 75 % de esa nueva capacidad corresponderá a energía eólica y tecnologías gestionables como sistemas de almacenamiento con baterías.

Otro eje central del plan es la modernización de redes. Enel prevé invertir más de 26.000 millones de euros en este frente, con énfasis en Europa y América Latina, regiones donde el crecimiento de la demanda eléctrica exige mayor resiliencia e infraestructura.

En este periodo, la base de activos regulados del grupo podría crecer cerca de un 22 %, hasta alcanzar unos 58.000 millones de euros.

El contexto que respalda esta estrategia es el aumento estructural de la demanda de electricidad, impulsada por la electrificación del transporte, la reindustrialización, los centros de datos y el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial.

Enel también anticipa mejoras en productividad mediante digitalización, uso de IA y migración total de aplicaciones a la nube.

Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

Desde el frente financiero, la compañía espera elevar su beneficio por acción hasta un rango de 0,80-0,82 euros en 2028, frente a los 0,72-0,74 euros estimados para 2026, y mantener una política de dividendos creciente.

En paralelo, el plan ratifica el compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2040, consolidando la sostenibilidad como eje estratégico de largo plazo.

