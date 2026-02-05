Cambio en la factura de energía de Enel para Bogotá y Cundinamarca; usuarios deben conocer las nuevas características

Enel Colombia anunció, por medio de sus redes sociales, cambios fundamentales para la factura que llegará a los usuarios de Bogotá y Cundinamarca.

En este documento, emitido de manera mensual, detalla el consumo de luz y otros servicios asociados. En este, se aloja información como datos del usuario, consumo del periodo actual, anteriores, entre otros.

“Por detrás de tu factura encontrarás el detalle de tu consumo de energía, el total a pagar y el desglose de cobros por productos y servicios. Además, encontrarás las cajetillas de cobro, la información sobre la calidad del servicio y otros datos importantes que debes conocer“, recuerda Enel.

¿Notaste algo diferente en tu factura Enel? 🧾👀​​

​​La actualizamos para que la información sea más clara, ordenada y fácil de entender.❤️​​Ahora puedes identificar mejor tu consumo, las fechas importantes y el detalle de lo que pagas. 💵 pic.twitter.com/tYgQNk5WA4 — Enel Colombia (@EnelColombia) February 4, 2026

El recibo puede ser entregado tanto de manera física en la dirección de su domicilio, como de manera virtual en un correo electrónico oficial. Los cambios que implementará Enel en el recibo son los siguientes. Aquí le explicamos cómo puede leerlos de una manera sencilla.

Lo primero que se debe decir es que los cambios en el diseño del recibo se dan con el objetivo de que los usuarios puedan leer el mismo de una manera más ágil y efectiva.

El primer cambio se refiere a la utilización de una serie de colores para poder identificar los servicios a pagar. Por medio del color verde las personas sabrán el consumo del servicio de luz.

Factura de energía Enel. Foto: Tomado de: ENEL

En cambio, el color azul será utilizado para los cobros de los servicios adicionales que brinda Enel, como es el caso del aseo o las tarjetas o productos financieros que se tengan con la entidad.

“Además, encontrarás nuestros canales de atención disponibles para que puedas comunicarte con nosotros fácilmente siempre que lo necesites. En la parte inferior están todos los medios de pago habilitados, tanto digitales como presenciales, para que elijas el que más se adapte a ti. Así de fácil es entender tu factura de Enel” puntualiza Enel.

Por medio del portal web de Enel Colombia, las personas podrán consultar los cambios y tener material audiovisual que les haga entender de una mejor manera el recibo que les estará llegando en los próximos días.