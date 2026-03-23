Cómo saber si le cambiaron la clasificación del Sisbén tras actualización: paso a paso para consultarlo

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) es uno de los mecanismos más importantes del país, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.
Hace algunos días se conoció que el sistema empezó a transicionar hacia un modelo más dinámico y tecnológico, por lo que muchos usuarios verán modificaciones en sus clasificaciones.
Es importante tener en cuenta que atrás quedaron los antiguos puntajes de 0 a 100. Ahora, la clasificación se basa en la capacidad de generación de ingresos de los hogares, analizada a través del cruce de distintas bases de datos.
Esta nueva clasificación permitirá aumentar la focalización y, con ello, que las ayudas del Estado lleguen con mayor precisión a quienes realmente lo necesitan. Ahora se organiza en cuatro grandes grupos, con subcategorías específicas.
- Grupo A (pobreza extrema): clasificados desde A1 hasta A5. Son los hogares con menor capacidad de generación de ingresos.
- Grupo B (pobreza moderada): clasificados desde B1 hasta B7.
- Grupo C (vulnerable): clasificados desde C1 hasta C18. Hogares en riesgo de caer en pobreza.
- Grupo D (no pobre, no vulnerable): clasificados desde D1 hasta D21.
Ahora, el DNP cruzará datos con entidades como la Dian, el sistema de salud y los fondos de pensiones, entre otras, para revisar si hay cambios en la situación económica y ajustar la priorización.
Si desea verificar si su clasificación cambió, tenga en cuenta los siguientes pasos:
- Lo primero que debe hacer es ingresar al portal oficial: www.sisben.gov.co.
- Posterior a ello, debe ubicar la opción de consulta
- Haga clic en el botón superior que dice “Consulta tu grupo Sisbén”.
- Luego deberá aportar sus datos, como tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.)
- Ingrese el número correspondiente sin puntos ni espacios
- Si cumple con los pasos, el sistema le mostrará una ficha con su nombre, el municipio donde está registrado, su grupo y subgrupo.
- Con esta información ya podrá identificar a qué grupo pertenece y a qué beneficios del Estado tiene acceso.
Si se encuentra en desempleo o con alguna condición monetaria difícil, puede solicitar una nueva encuesta a la entidad, de manera presencial en las oficinas del Sisbén.