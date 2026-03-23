Cómo saber si le cambiaron la clasificación del Sisbén tras actualización: paso a paso para consultarlo

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) es uno de los mecanismos más importantes del país, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

Hace algunos días se conoció que el sistema empezó a transicionar hacia un modelo más dinámico y tecnológico, por lo que muchos usuarios verán modificaciones en sus clasificaciones.

Sisbén cambia y así puede verificar si le afecta el cambio. Foto: Alcaldía de Cali

Es importante tener en cuenta que atrás quedaron los antiguos puntajes de 0 a 100. Ahora, la clasificación se basa en la capacidad de generación de ingresos de los hogares, analizada a través del cruce de distintas bases de datos.

Esta nueva clasificación permitirá aumentar la focalización y, con ello, que las ayudas del Estado lleguen con mayor precisión a quienes realmente lo necesitan. Ahora se organiza en cuatro grandes grupos, con subcategorías específicas.

Grupo A (pobreza extrema): clasificados desde A1 hasta A5. Son los hogares con menor capacidad de generación de ingresos.

Grupo B (pobreza moderada): clasificados desde B1 hasta B7.

Grupo C (vulnerable): clasificados desde C1 hasta C18. Hogares en riesgo de caer en pobreza.

Grupo D (no pobre, no vulnerable): clasificados desde D1 hasta D21.

Feria de Vivienda para mujeres: cómo inscribirse y a quiénes beneficia

Siga aquí el paso a paso. Foto: Mario Lozada / El País

Ahora, el DNP cruzará datos con entidades como la Dian, el sistema de salud y los fondos de pensiones, entre otras, para revisar si hay cambios en la situación económica y ajustar la priorización.

Si desea verificar si su clasificación cambió, tenga en cuenta los siguientes pasos:

Lo primero que debe hacer es ingresar al portal oficial: www.sisben.gov.co.

Posterior a ello, debe ubicar la opción de consulta

Haga clic en el botón superior que dice “Consulta tu grupo Sisbén”.

Luego deberá aportar sus datos, como tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.)

Ingrese el número correspondiente sin puntos ni espacios

Si cumple con los pasos, el sistema le mostrará una ficha con su nombre, el municipio donde está registrado, su grupo y subgrupo.

Con esta información ya podrá identificar a qué grupo pertenece y a qué beneficios del Estado tiene acceso.

Cuentas bancarias que no se pueden embargar en Colombia, según la Superintendencia Financiera. ¿Tiene alguna?

Son varios los puntos que debe conocer para entender por qué el Sisbén cambió. Foto: Suministrado a SEMANA.

Si se encuentra en desempleo o con alguna condición monetaria difícil, puede solicitar una nueva encuesta a la entidad, de manera presencial en las oficinas del Sisbén.