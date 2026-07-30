¿Cuánto tengo que ahorrar para tener 5 millones de pesos en seis meses? Estas son las cuentas si gana un salario mínimo

Ahorrar una suma importante de dinero puede parecer un reto, especialmente cuando se cuenta con ingresos limitados. Sin embargo, establecer una meta clara y conocer exactamente cuánto se debe guardar cada mes o cada día permite planificar mejor las finanzas personales y aumentar las probabilidades de cumplir el objetivo.

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El creador de contenido Delmontgroup compartió un video en la red social TikTok en el cual explicó los cálculos para lograr ahorrar los 5 millones de pesos en 6 meses.

@delmontgroup 💰 ¿Cuánto debes ahorrar al día para llegar a $5.000.000 en un año? Solo necesitas $416.700 al mes o $13.700 al día. Sí, así de simple cuando tienes las cifras claras. Haz tu propio cálculo, define tu meta anual y empieza hoy.📊 👉 Síguenos para más tips de ahorro y finanzas inteligentes. ♬ sonido original - AUTOPENSIONADOS👉Delmont Group

Si la meta es reunir 5 millones de pesos en un año, el primer paso es hacer un cálculo sencillo. Basta con dividir los 5 millones entre los 12 meses del año. El resultado es que se deben ahorrar aproximadamente 416.700 pesos al mes para alcanzar la meta en el tiempo previsto.

También es útil conocer cuánto representa ese esfuerzo en términos diarios. Para ello, se dividen los 5 millones de pesos entre los 365 días del año. De esta manera, el ahorro necesario es de cerca de 13.700 pesos diarios.

“Para una persona que recibe un salario mínimo, estas cifras pueden representar un desafío importante. No obstante, más allá de si es posible ahorrar exactamente esos montos, lo realmente valioso es tener una referencia que permita organizar el presupuesto y medir el progreso”, señala el video.

Así podrá ahorrar hasta 5 millones de pesos. Foto: Getty Images

Contar con una meta concreta ayuda a identificar gastos que pueden reducirse, priorizar necesidades y destinar una parte fija de los ingresos al ahorro. Incluso si no es posible alcanzar los 416.700 pesos mensuales, ahorrar una cantidad constante permitirá acumular un capital significativo con el paso del tiempo.

Por último, destacan en el video que este método de cálculo puede aplicarse a cualquier objetivo financiero. Si una persona desea comprar un vehículo, hacer un viaje, pagar una especialización o crear un fondo de emergencia, solo necesita definir cuánto dinero quiere reunir y en cuánto tiempo espera lograrlo. A partir de esa información podrá calcular cuánto debe ahorrar al mes y cuánto al día.