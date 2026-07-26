FINANZAS
Su historia crediticia ya no solo sirve para pedir préstamos: también puede salvarlo de un fraude
Cobros desconocidos, consultas no autorizadas y productos financieros inesperados son algunas señales que pueden revelar una suplantación de identidad.
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26 de julio de 2026 a las 6:50 a. m.
El historial crediticio puede salvarlo de casos de fraude. Foto: Getty Images
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