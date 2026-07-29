Finanzas
FNA confirma cambio radical para pedir crédito de vivienda en Colombia
Los afiliados podrán adelantar en línea las principales etapas del proceso, desde la simulación hasta la respuesta sobre la solicitud.
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29 de julio de 2026 a las 3:40 p. m.
La compra de vivienda en Colombia se ha convertido en una posibilidad para decenas de personas, a través de un crédito. Foto: Montaje: El País
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