Finanzas

FNA confirma cambio radical para pedir crédito de vivienda en Colombia

Los afiliados podrán adelantar en línea las principales etapas del proceso, desde la simulación hasta la respuesta sobre la solicitud.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

29 de julio de 2026 a las 3:40 p. m.
La compra de vivienda en Colombia se ha convertido en una posibilidad para decenas de personas, a través de un crédito.
La compra de vivienda en Colombia se ha convertido en una posibilidad para decenas de personas, a través de un crédito. Foto: Montaje: El País
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