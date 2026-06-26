Emprender desde niños: la lección que vale más que cualquier herencia

Hace unas semanas viví una de esas experiencias que, sin planearlo, terminan enseñándote mucho más de lo que imaginas. Mis hijas decidieron emprender.

La idea nació con la ilusión propia de los niños: querían vender lasañas, pero lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en una verdadera lección de vida para toda la familia.

Las vi hacer cuentas, calcular costos, pensar cuánto debían vender para recuperar la inversión, aprender que cada ingrediente tenía un valor y descubrir que detrás de un producto existen horas de trabajo, organización, esfuerzo y compromiso. Pero lo más valioso no fue el dinero que recibieron, sino la transformación que ocurrió en ellas.

Por primera vez entendieron que el dinero no aparece por arte de magia ni llega simplemente porque un adulto trabaja. Comprendieron que detrás de cada peso existe una decisión, un riesgo, un aprendizaje y muchas veces varios intentos antes de obtener un resultado.

Ese día confirmé algo que llevo años pensando: la educación financiera debería comenzar en casa mucho antes que en cualquier salón de clase. A muchos de nosotros nos enseñaron matemáticas, historia, biología o geografía, pero muy pocos crecimos aprendiendo a administrar el dinero, ahorrar, invertir o emprender.

¿El resultado? Llegamos a la adultez sabiendo resolver ecuaciones, pero sin saber construir tranquilidad financiera. Y esa ausencia termina costando mucho más que cualquier materia que olvidamos después del colegio.

No creo que todos los niños deban convertirse en empresarios. Pero sí creo que todos deberían entender el valor del trabajo, del esfuerzo, del ahorro y de crear. Porque emprender no solamente enseña a generar ingresos. Enseña a resolver problemas, tolerar la frustración, desarrollar la creatividad, trabajar en equipo y asumir responsabilidades. Y, sobre todo, enseña que el éxito no aparece de un día para otro.

Vivimos en una época en la que nuestros hijos ven resultados inmediatos en las redes sociales, pero pocas veces conocen las historias de disciplina que existen detrás de esos logros. Por eso necesitamos devolverles experiencias reales: Que vendan un producto, que organicen una pequeña feria, administren el dinero de una alcancía.

Que aprendan que gastar todo no siempre es la mejor decisión y que descubran la satisfacción de ahorrar para alcanzar un objetivo.

Como madre y como emprendedora, entendí que aquella venta de lasañas fue mucho más que un fin de semana divertido. Fue una conversación sobre responsabilidad, perseverancia, autonomía y libertad. Porque la verdadera libertad también comienza cuando aprendemos a relacionarnos sanamente con el dinero.

Estoy convencida de que una generación que entiende cómo crear valor será una generación con mayor confianza, mayor capacidad para innovar y menos miedo al futuro.

Quizás el legado más importante que podamos dejarles a nuestros hijos no sea una herencia económica. Quizás sea enseñarles a construirla. Porque cuando un niño descubre que es capaz de crear algo con sus propias manos, entiende que su futuro depende mucho menos de la suerte y mucho más de aquello que está dispuesto a aprender, trabajar y aportar al mundo. Y esa lección vale mucho más que cualquier billete.

Claudia Lorena Gómez, empresaria, speaker y coach ejecutiva