5 preguntas para tus próximos 30 años

En 2019, después de 5 años de emprender, levantar varios millones de dólares en inversión, lanzar InstaFit a toda Latinoamérica y ser nombrada como una de las 30 Promesas de Negocios de Forbes en México, algo no me encajaba. Sentía como si estos logros los hubiera alcanzado por suerte.

No estoy segura de si esto fue a causa de un burnout, la típica crisis de los 30, falta de autoconocimiento, o quizás una mezcla de todas las anteriores. Lo que sí estoy segura es que algo no se sentía nada bien.

La métrica que el algoritmo no puede comprar

La crisis me llevó a un periodo de introspección, donde me encontré con una reflexión de Séneca que definía la suerte como lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.

Esto me ayudó a empezar a tener claridad. Sabía que había trabajado muy duro y me había preparado mucho para llegar a donde estaba. Entonces, si eso era la suerte, sí, me había traído hasta aquí.

Pero ahora: ¿qué hacía con esta información? ¿Cómo pensaba en mis próximos 30 años? ¿Cómo seguir construyendo mi suerte?

Los hábitos ganan donde la viralidad fracasa

Lo que quería era no volver a sentir que mi destino no era mío, y que las cosas me pasaban en lugar de que yo las hiciera pasar. Un norte que enfocara mi crecimiento y potenciara mi suerte. Entonces formulé 5 preguntas que me sirvieran como guía para tomar las decisiones importantes en mi futuro.

Hasta ahora han probado ser útiles, por lo que decidí compartirlas con el objetivo de brindar claridad en el momento indicado.

1. Sobre pivotar: ¿en qué me estoy apalancando para el próximo cambio?

Pivotar no es un salto al vacío. Es un cambio direccionado construido sobre lo que ya conoces. En mi experiencia, los éxitos de la noche a la mañana, no existen. Toman años de esfuerzo, aprendizajes y un cúmulo de pivoteos.

Netflix es el ejemplo perfecto. No saltó de cero a líder global. Primero fueron DVDs por correo. Luego pivotaron a streaming. Hoy son productores. Un pie firme en lo conocido, otro lanzándose a la nueva oportunidad.

2. Sobre aprender: ¿qué creencias debo desaprender para el próximo paso?

Muchas veces correlacionamos la habilidad de aprender directamente con la inteligencia de alguien.

Sin embargo, hoy en día hay una habilidad que quizás es más importante en el contexto actual y es la habilidad de ‘re-pensar y des-aprender’.

Muchas veces no tomamos la decisión de pivotar porque creemos que lo que sabemos hoy es una verdad absoluta que no cambiará y que si ha funcionado hasta hoy, ¿por qué ha de transformarse?

Las empresas como Kodak, Blockbuster o la industria disquera se aferraron a sus modelos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran repensado o desaprendido?

3. Sobre la responsabilidad de correr con suerte: ¿estoy generando un impacto importante y positivo en este camino?

Sé que soy afortunada y lo agradezco todos los días. Pero mi gratitud no es pasiva. Yo elijo tomar responsabilidad de lo que tengo y busco crear el mayor impacto positivo con esto.

InstaFit no nació solo para levantar fondos, facturar y posiblemente tener un éxito. Pudimos haber perseguido mil ideas de negocio. Elegimos esta porque creíamos en el impacto que podíamos tener ayudando a las personas a vivir vidas más plenas y felices a través de hábitos saludables. Eso era lo que hacía que este emprendimiento valiera la pena.

4. Sobre fracaso: ¿qué es lo peor que puede pasar?

Siempre llegarán problemas. Para mí, la mitad del estrés de un problema se va al reconocer que gran parte de mi trabajo es resolverlos. Lo que busco es no estar resolviendo los mismos problemas una y otra vez. Estrellarse con la misma pared múltiples veces es señal de estar estancado, y cada golpe suele ser más doloroso.

Dicho esto, algunos de los problemas los resolveremos, y de otros, aprenderemos.

Pero si seguimos intentando, ¿realmente fracasaremos?

5. Sobre disfrutar…

Finalmente, nada de lo anterior vale la pena si no disfrutas el camino. Siempre va a haber situaciones que no salen bien, temas que no queremos hacer, que si no fuera porque tenemos una pasión, amor o porque disfrutamos realmente de lo que hacemos, definitivamente no seguiríamos adelante con ellas.

Cuando disfrutas lo que haces, encuentras la forma de resolver, pasar la página y convertirlo en una experiencia de la que más adelante te podrás reír.

Porque al final del camino lo bailado, ¿quién te lo quita?

Natalia Amaya Salazar, fundadora y CEO de Avocado Wellness Marketing