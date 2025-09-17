Feria de Vivienda para mujeres: cómo inscribirse y a quiénes beneficia

El próximo jueves 18 de septiembre se cerrarán las inscripciones a la Feria de Vivienda exclusiva para mujeres, que la Secretaría Distrital del Hábitat realizará el domingo 28 de septiembre en el Centro Integral de Vivienda de Compensar (Av. 68 # 48A-47).

Este espacio está pensado para que las mujeres de Bogotá puedan acceder a una de las viviendas VIP o VIS disponibles en el programa de Oferta Preferente, que cuenta con proyectos en localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Rafael Uribe Uribe y Usme. Durante la feria se ofrecerán más de 2.400 unidades de vivienda.

Las mujeres que participen en la feria encontrarán entidades financieras, constructoras y la caja de compensación Compensar. Además, tendrán el acompañamiento de los profesionales de la Secretaría del Hábitat, para orientarlos sobre el proceso de postulación a los subsidios.

Las mujeres interesadas en participar en la feria podrán inscribirse de manera gratuita, antes de la fecha señalada, por medio del enlace:

Requisitos

Ser mujer, mayor de edad y cabeza de hogar (también son bienvenidas mujeres solteras que quieran adquirir su primera vivienda).

Contar con ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos por mes ($5.694.000).

No tener vivienda propia.

No haber recibido un subsidio para compra de vivienda o haber sido sancionada en un proceso de asignación de este tipo de subsidios.