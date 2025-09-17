Suscribirse

BOGOTÁ

Feria de Vivienda para mujeres: cómo inscribirse y a quiénes beneficia

Este jueves 18 de septiembre se cerrarán las inscripciones a dicha feria, que tendrá lugar el 28 de septiembre próximo.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 3:31 p. m.
Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia
Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia | Foto: Corbis via Getty Images

El próximo jueves 18 de septiembre se cerrarán las inscripciones a la Feria de Vivienda exclusiva para mujeres, que la Secretaría Distrital del Hábitat realizará el domingo 28 de septiembre en el Centro Integral de Vivienda de Compensar (Av. 68 # 48A-47).

Este espacio está pensado para que las mujeres de Bogotá puedan acceder a una de las viviendas VIP o VIS disponibles en el programa de Oferta Preferente, que cuenta con proyectos en localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Rafael Uribe Uribe y Usme. Durante la feria se ofrecerán más de 2.400 unidades de vivienda.

Contexto: Gangazo: compre casa o apartamento desde 28 millones; ICBF abrió convocatoria para venta de propiedades

Las mujeres que participen en la feria encontrarán entidades financieras, constructoras y la caja de compensación Compensar. Además, tendrán el acompañamiento de los profesionales de la Secretaría del Hábitat, para orientarlos sobre el proceso de postulación a los subsidios.

Las mujeres interesadas en participar en la feria podrán inscribirse de manera gratuita, antes de la fecha señalada, por medio del enlace:

https://suav-dev.habitatbogota.gov.co/forms/FeriaDeViviendaMujeres2025-I.

Requisitos

  • Ser mujer, mayor de edad y cabeza de hogar (también son bienvenidas mujeres solteras que quieran adquirir su primera vivienda).
  • Contar con ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos por mes ($5.694.000).
  • No tener vivienda propia.
  • No haber recibido un subsidio para compra de vivienda o haber sido sancionada en un proceso de asignación de este tipo de subsidios.

Es importante que las mujeres interesadas en participar recuerden que ninguna persona ni organización está autorizada a cobrar dinero o solicitar favores a cambio de una vivienda o de un cupo en la feria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

2. Agricultura permanente sería la principal causa de deforestación en Colombia, advierte prestigioso instituto

3. Embajador (e) de Estados Unidos enciende las alarmas y dice que la relación con Colombia atraviesa por un “momento delicado”

4. Procurador califica como “dilatada” la primera condena de la JEP contra las Farc y no descarta apelar decisión

5. Suspenden a tres abogados que dilataron proceso penal por desfalco de casi $5.000 millones en la Fiduprevisora

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vivienda de interés socialSecretaría de Hábitat de BogotáVivienda en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.