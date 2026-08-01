FINANZAS

¿Va a declarar renta? Esto es lo que le cobraría un contador por hacer el trámite

El costo puede variar según la complejidad del caso y el patrimonio del contribuyente.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

1 de agosto de 2026 a las 6:50 a. m.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. Foto: Montaje: El País
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