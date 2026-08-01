FINANZAS
¿Va a declarar renta? Esto es lo que le cobraría un contador por hacer el trámite
El costo puede variar según la complejidad del caso y el patrimonio del contribuyente.
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1 de agosto de 2026 a las 6:50 a. m.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. Foto: Montaje: El País
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