Finanzas

Expertos entregan cinco recomendaciones para usar el crédito estratégicamente y hacer crecer una empresa en Colombia

El crédito al sector privado equivale aproximadamente al 41,1 % del PIB en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

25 de marzo de 2026, 5:05 p. m.
En el país miles de personas buscan créditos que se adecuen a sus necesidades.
En el país miles de personas buscan créditos que se adecuen a sus necesidades. Foto: Getty Images/iStockphoto
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones