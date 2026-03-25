Finanzas
Expertos entregan cinco recomendaciones para usar el crédito estratégicamente y hacer crecer una empresa en Colombia
El crédito al sector privado equivale aproximadamente al 41,1 % del PIB en Colombia.
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25 de marzo de 2026, 5:05 p. m.
En el país miles de personas buscan créditos que se adecuen a sus necesidades. Foto: Getty Images/iStockphoto
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