Generadoras públicas se alinearon con nueva metodología tarifaria; se podrían dar reducciones en el precio de la energía

En la tarde del jueves 19 de marzo se desarrolló una reunión liderada por el presidente Gustavo Petro, en la cual las generadoras públicas Gecelca, Gensa y Urrá presentaron formalmente sus cartas de adhesión a la nueva metodología tarifaria del sector eléctrico. Esta medida busca disminuir la especulación en el mercado de energía en bolsa y traducirse en una reducción efectiva en las tarifas que pagan los hogares.

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El encuentro contó con la participación del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, así como directivos de empresas del sector como Urrá, Air-e y Gecelca, además de equipos económicos del Gobierno nacional.

“La decisión de Gecelca, Gensa y Urrá de acogerse a la nueva metodología tarifaria marca un punto de inflexión en el mercado eléctrico colombiano. Estamos avanzando hacia un sistema más justo, donde el precio de la energía refleje condiciones reales y no dinámicas especulativas”, expresó Edwin Palma.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Foto: Comisión V de Senado / Transmisión Youtube

Durante la jornada se revisaron los avances de la iniciativa Colombia Solar y su proceso de reglamentación, con el objetivo de acelerar la incorporación de energías renovables en la matriz energética del país y democratizar el acceso a fuentes limpias. Asimismo, se abordaron las estrategias para la descarbonización progresiva de las plantas térmicas que operan con carbón y gas, en línea con la política de transición energética justa impulsada por el Gobierno.

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“El análisis incluyó también la situación climática actual y sus efectos sobre la seguridad energética, así como el impacto de la coyuntura internacional —marcada por la guerra en Medio Oriente— en los precios de los combustibles, un factor que presiona los costos internos y exige medidas coordinadas de política pública”, señaló el ministerio de Minas y Energía.

Según el Gobierno, la medida será de gran importancia para el país. Foto: Ministerio de Minas y Energía

Por último, el Gobierno nacional reiteró que continuará trabajando de manera articulada con los actores del sector para consolidar un modelo energético más equitativo, resiliente y basado en fuentes limpias, que responda tanto a los desafíos climáticos como a las necesidades económicas de los colombianos.