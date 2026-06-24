Primax Colombia reporta cambios en su Junta Directiva tras relevo en el control de la compañía

Primax Colombia S.A. informó al mercado sobre modificaciones en la composición de su Junta Directiva, como consecuencia de un cambio de controlante en la sociedad.

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La compañía comunicó que cinco integrantes del órgano directivo presentaron su renuncia y que la Asamblea General de Accionistas designó a sus reemplazos durante una reunión extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2026.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, las dimisiones fueron presentadas ese mismo día por Marco Aurelio Peschiera Fernández, Manuel Enrique Romero Valdez, Calixto Romero Guzmán, Hernando Aguirre Stoessel y José Antonio Onrubia Holder.

La compañía indicó que las renuncias fueron realizadas de manera voluntaria y con carácter irrevocable.

Según el comunicado, estas decisiones se produjeron “como consecuencia del cambio de controlante de la Sociedad”.

Asimismo, Primax Colombia señaló que no tuvo conocimiento de otros hechos materiales relacionados con la salida de los directivos. Las renuncias fueron posteriormente aceptadas por la Asamblea General de Accionistas en sesión extraordinaria.

Cambios en la junta directiva de Primax. Foto: Primax

“El 24 de junio de 2026 las siguientes personas presentaron renuncia irrevocable a sus cargos como miembros de la junta directiva de la Sociedad”, informó la empresa.

Como parte del mismo proceso, la Asamblea General de Accionistas procedió al nombramiento de una nueva Junta Directiva. En la reunión extraordinaria fueron designados Federico Nasser Facussé, Gilson Duarte Ribeiro, César Alfaro Ordóñez, Gabriela Arguello Pérez y Marysabel Maldonado Raudales.

Según la comunicación oficial, los nuevos integrantes ocuparán los cinco renglones que conforman el órgano directivo de la compañía.

Federico Nasser Facussé fue designado como miembro de Junta Directiva en el primer renglón; Gilson Duarte Ribeiro, en el segundo; César Alfaro Ordóñez, en el tercero; Gabriela Arguello Pérez, en el cuarto; y Marysabel Maldonado Raudales, en el quinto.

Primax señaló que las renuncias se presentaron de manera voluntaria. Foto: Foto: Primax Colombia

La empresa explicó que estos nombramientos también se realizaron en el contexto del cambio de controlante y precisó que no tiene conocimiento de otros hechos materiales asociados a las nuevas designaciones.

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“Las funciones de los miembros que presentaron su renuncia serán asumidas por los nuevos miembros de Junta Directiva designados por la Asamblea General de Accionistas”, indicó la compañía.

Con estas decisiones, Primax Colombia formalizó la renovación total de su Junta Directiva, un proceso que se desarrolló durante una misma sesión extraordinaria de accionistas y que quedó asociado al relevo en el control de la sociedad.

La empresa no entregó detalles adicionales sobre las razones del cambio de controlante ni sobre eventuales modificaciones en su estrategia corporativa.