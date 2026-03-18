Precio del petróleo sigue en aumento mientras acciones de las principales empresas empiezan a repuntar

Los precios del petróleo reanudaron su ascenso el miércoles debido a la guerra con Irán, pero las acciones estadounidenses se mantuvieron más estables en esta ocasión.

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El S&P 500 subió un 0,2 %, sumándose a la ganancia del día anterior, que fue la mayor desde el inicio de la guerra. El Dow Jones Industrial Average avanzó 46 puntos, un 0,1 %, y el Nasdaq Composite subió un 0,5 %.

El crudo ha sufrido el aumento en su precio por el conflicto en Medio Oriente. Foto: adobe stock

El temor en los mercados financieros por el flujo mundial de petróleo podría disparar los precios durante tanto tiempo que perjudicaría la economía global. Unos precios más altos de la gasolina no solo mermarían los presupuestos de los hogares, sino que también podrían obligar a las empresas a trasladar sus propios mayores costos de transporte a los clientes.

El miércoles, el precio del barril de crudo de referencia estadounidense subió un 2,9 %, hasta los 96,21 dólares. El crudo Brent, de referencia internacional, subió un 3,2 %, hasta los 103,42 dólares.

Sin embargo, redujeron las ganancias aún mayores registradas a primera hora de la mañana y se encuentran prácticamente al mismo nivel que a finales de la semana pasada o incluso por debajo.

El aumento del precio puede traer consecuencias para otros sectores a nivel mundial. Foto: adobe stock

Otro gran ganador fue Uber Technologies, cuyas acciones subieron un 4,2 % tras anunciar la ampliación de su colaboración con Nvidia. La compañía planea lanzar una flota de vehículos autónomos que utilizarán la tecnología de Nvidia, comenzando por Los Ángeles y San Francisco en la primera mitad del próximo año.

Mientras tanto, algunas acciones del sector financiero, que habían sufrido fuertes caídas, recuperaron las pérdidas sufridas a principios de año. Esto incluye a varias empresas que se vieron afectadas por la incertidumbre sobre si las compañías de software y otras potencialmente amenazadas por la competencia de la IA podrán pagar todos sus préstamos. Blue Owl Capital ganó un 4,5 % y Ares Management un 6,6 %.

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Estas cifras ayudaron a compensar una caída del 3,2 % en las acciones de Cencora después de que la empresa de servicios de abastecimiento y distribución farmacéutica anunciara que está buscando un nuevo director financiero. Su actual director financiero, James Cleary, se jubilará a finales de junio.

En total, el S&P 500 subió 16,71 puntos hasta los 6.716,09. El Dow Jones Industrial Average sumó 46,85 puntos hasta los 46.993,26, y el Nasdaq Composite ganó 105,35 puntos hasta los 22.479,53.

*Con información de AFP.