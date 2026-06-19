Refisal entra al mercado de cosméticos con un jabón inspirado en los rituales de buena durante el Mundial

Refisal anunció su ingreso a la categoría de cosméticos y cuidado diario con el lanzamiento del ‘Jabón Refisal Marina’ de 90 gramos, una iniciativa con la que la marca busca diversificar su portafolio y vincularse a las prácticas y tradiciones de los aficionados al fútbol en Colombia.

La incursión de la marca, tradicionalmente asociada al segmento de la sal de consumo, surge de una estrategia enfocada en los hábitos de los consumidores durante la temporada futbolera. Según la compañía, la propuesta busca trasladar los rituales relacionados con la buena suerte del ámbito simbólico a una práctica cotidiana, como el momento del baño.

El desarrollo del nuevo producto implicó una transformación operativa para Brinsa, empresa propietaria de Refisal. La compañía debió pasar del marco regulatorio de alimentos al de cosméticos, un proceso que incluyó la formulación de productos dermatológicos, la obtención de nuevos registros sanitarios y ajustes en la cadena de suministro.

“Más allá de comercializar estas unidades, nuestro gran objetivo desde la perspectiva de negocio y branding es lograr una transformación de percepción. Queremos seguir construyendo amor de marca y capitalizar la cultura popular desde un territorio positivo, actuando no como relatores de la mala fortuna, sino como los portadores oficiales de la buena suerte de los colombianos”, explicó Karen Brazdys, CEO de Brinsa.