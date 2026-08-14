Servibanca anuncia posibles intermitencias en algunos de sus cajeros automáticos por el terremoto

Tras el devastador sismo de magnitud 7.4 que ha dejado cientos de víctimas fatales y daños en distintas regiones del país, Servibanca, la red de cajeros automáticos con amplia cobertura en Colombia, hizo un importante anuncio debido a las afectaciones en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira, Armenia y Manizales, donde algunos servicios podrían presentar intermitencias temporales.

“Desde Servibanca expresamos nuestra solidaridad con las personas y familias afectadas por el terremoto registrado en el país”, indicó la entidad. Advirtiendo que están trabajando para normalizar la operación de los cajeros lo antes posible.

Finalmente, la entidad hizo un llamado especial a informarse únicamente por los canales oficiales.