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Servibanca anuncia posibles intermitencias en algunos de sus cajeros automáticos por el terremoto

La entidad informó que la operación de algunos ATMs en Colombia podría verse afectada temporalmente debido a la emergencia que atraviesa el país.

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Redacción Semana
14 de agosto de 2026 a las 9:30 a. m.
Servibanca, la red de cajeros automáticos con amplia cobertura en Colombia.
Servibanca, la red de cajeros automáticos con amplia cobertura en Colombia. Foto: Suministrada por Servibanca - API

Tras el devastador sismo de magnitud 7.4 que ha dejado cientos de víctimas fatales y daños en distintas regiones del país, Servibanca, la red de cajeros automáticos con amplia cobertura en Colombia, hizo un importante anuncio debido a las afectaciones en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira, Armenia y Manizales, donde algunos servicios podrían presentar intermitencias temporales.

Desde Servibanca expresamos nuestra solidaridad con las personas y familias afectadas por el terremoto registrado en el país”, indicó la entidad. Advirtiendo que están trabajando para normalizar la operación de los cajeros lo antes posible.

Finalmente, la entidad hizo un llamado especial a informarse únicamente por los canales oficiales.