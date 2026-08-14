Universitarios podrán competir por 10.000 euros en desafío de innovación energética

Estudiantes y jóvenes emprendedores de entre 18 y 30 años podrán participar en la edición 2026 del Go Green Student Competition, iniciativa de Schneider Electric que busca impulsar soluciones innovadoras frente a desafíos energéticos de comunidades de todo el mundo.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de agosto y los participantes deberán presentar propuestas enfocadas en mejorar el acceso, la eficiencia y la confiabilidad de la energía, mediante soluciones limpias que respondan a necesidades específicas.

La competencia está dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado de cualquier nacionalidad, quienes deberán conformar equipos de entre dos y cuatro integrantes residentes en el mismo país. El proceso de inscripción y presentación de proyectos se realizará en inglés.

Tras el cierre de las inscripciones, las propuestas serán evaluadas en septiembre. Los diez equipos seleccionados accederán a una etapa de mentoría con especialistas de Schneider Electric. En noviembre se elegirán los tres finalistas, quienes presentarán sus proyectos en la gran final.

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Los tres primeros lugares se repartirán una bolsa de 10.000 euros: 6.000 euros para el equipo ganador, 2.500 euros para el segundo y 1.500 euros para el tercero.

Además, todos los inscritos tendrán acceso gratuito a la Go Green Learning Series y al curso premium ‘Get into Energy Transition’ de Schneider Electric University, con contenidos sobre sostenibilidad, transición energética y ecosistemas bajos en carbono.

Según la compañía, el desafío busca fortalecer las capacidades de los jóvenes y acercarlos a oportunidades vinculadas con la transformación del sector energético.