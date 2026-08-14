Firma de abogados ofrece asesoría jurídica gratuita a los afectados por el terremoto

La firma de abogados Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón anunció el despliegue de una Brigada Jurídica gratuita para orientar a personas, familias y comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia.

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El equipo jurídico atenderá consultas en cinco áreas: seguros, para apoyar reclamaciones de pólizas de vivienda y bienes; obligaciones laborales, relacionadas con licencias, incapacidades y contratos; asuntos inmobiliarios por afectaciones a predios; obligaciones bancarias, incluyendo créditos, deudas y posibles alivios financieros; y orientación sobre el Registro Único de Damnificados (RUD).

Las personas interesadas en recibir esta asesoría legal pueden diligenciar el formulario habilitado en los canales digitales oficiales de la firma. Posteriormente, un equipo de abogados se comunicará vía telefónica con cada solicitante para brindar la orientación.

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Además, la firma se unió al Banco de Alimentos de Bogotá para recolectar alimentos no perecederos, productos de higiene, cobijas, colchonetas, insumos médicos y otros elementos de primera necesidad.

Las donaciones serán trasladadas a las zonas más afectadas por la emergencia.