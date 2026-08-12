MinTrabajo ordena avanzar con 209 nombramientos de carrera administrativa

El Ministerio del Trabajo ordenó avanzar en los nombramientos en periodo de prueba derivados del Proceso de Selección 2618 de 2024, bajo el cumplimiento del orden de mérito y las normas que regulan el acceso a la carrera administrativa.

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La decisión fue impartida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, luego de revisar el estado del proceso de provisión de empleos y la información entregada por la Subdirección de Talento Humano.

En total, se ordenó continuar el trámite de 142 actos administrativos de nombramiento que ya habían sido proyectados y suscritos, pero estaban pendientes de comunicación. La entidad deberá verificar cada caso, comunicar los actos y, tras recibir las aceptaciones y acreditar los requisitos legales, avanzar hacia las respectivas posesiones.

Además, la ministra instruyó adelantar las actuaciones necesarias para la posesión de 67 personas seleccionadas mediante concurso de méritos, cuyos nombramientos ya fueron comunicados y notificados.

También se autorizó culminar las diligencias de quienes habían sido citados previamente para posesionarse entre el 10 y el 13 de agosto de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

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“El mérito se respeta”, afirmó López Fuentes, quien señaló que el objetivo es garantizar la transparencia, el rigor y la seguridad jurídica en estos procesos.

El Ministerio aclaró que las instrucciones corresponden a procesos de nombramiento ya adelantados y no autorizan nuevos nombramientos, encargos, comisiones o vinculaciones diferentes a los contemplados en los memorandos.