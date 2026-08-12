MinTrabajo habilita trabajo remoto temporal en seis sedes afectadas por el sismo

El Ministerio del Trabajo habilitó temporalmente la modalidad de trabajo remoto para los servidores públicos de seis sedes territoriales afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La medida tiene como objetivo proteger la vida e integridad de los funcionarios, mientras se realizan las verificaciones técnicas y de seguridad necesarias en las instalaciones.

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La decisión fue adoptada mediante la Resolución 2635 de 2026 y cobija a las direcciones territoriales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, además de la Oficina Especial de Buenaventura.

Imágenes aéreas dan cuenta del desastre que dejó el terremoto en varias regiones del país. Foto: Foto tomada de las redes sociales

El trabajo remoto estará habilitado hasta el próximo 24 de agosto, periodo durante el cual se restringirá preventivamente el ingreso a las sedes involucradas.

Según el Ministerio, la restricción busca evitar riesgos para los servidores mientras se determina si las instalaciones presentan condiciones adecuadas para retomar sus actividades de manera presencial. Solo podrá ingresar personal cuya presencia sea indispensable y que cuente con la respectiva autorización.

La entidad aseguró que la decisión no implica la suspensión de sus servicios a la ciudadanía. Durante la vigencia de la medida, las dependencias territoriales deberán mantener activos sus canales de atención virtual, telefónica y electrónica, con el propósito de garantizar la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios.

La nueva ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes (centro), estará acompañada por Juliana Morad Acero (der.) y Elianne Ema Forero Pérez (izq.) como viceministras de la cartera. Foto: Ministerio de Trabajo API

“Nuestra prioridad es proteger a nuestros servidores y garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones seguras. Al mismo tiempo, mantendremos la atención a los trabajadores y ciudadanos en los territorios mientras avanzan las verificaciones de nuestras sedes”, señaló la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

“Nuestra prioridad es proteger a nuestros servidores y garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones seguras”, expresó MinTrabajo sobre la medida de trabajo en casa. Foto: Colprensa

El Ministerio enfatizó que la habilitación del trabajo remoto tiene un carácter excepcional, preventivo y transitorio, por lo que no modifica las condiciones laborales de los servidores públicos.

En caso de que las circunstancias que originaron la decisión persistan después del 24 de agosto, el Ministerio del Trabajo realizará una nueva evaluación y determinará las acciones que correspondan.