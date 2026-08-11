El terremoto también golpea al sector de juegos: Coljuegos prepara medidas transitorias

Coljuegos anunció que evalúa la adopción de medidas transitorias para los operadores de juegos de suerte y azar afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el suroccidente del país.

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La entidad activó un seguimiento institucional para establecer el impacto de la emergencia sobre la operación de los juegos de suerte y azar en las zonas afectadas.

Entre las principales dificultades identificadas están los daños materiales en establecimientos donde funcionan juegos localizados y las interrupciones en los servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones e internet.

De acuerdo con Coljuegos, estas afectaciones podrían dificultar la operación en línea y en tiempo real de los juegos localizados, novedosos y operados por internet.

Imágenes aéreas dan cuenta del desastre que dejó el terremoto en varias regiones del país. Foto: Foto tomada de las redes sociales

También podrían generar obstáculos para que los operadores cumplan oportunamente obligaciones relacionadas con la transmisión de información, la liquidación y el pago de derechos de explotación y gastos de administración.

Ante este escenario, la entidad señaló que dará prioridad al análisis de posibles medidas temporales en materia de transmisión de información, plazos de reporte, liquidación y pago de derechos de explotación y gastos de administración.

Coljuegos explicó que esta evaluación se realiza bajo los principios de eficacia, celeridad, economía, coordinación y buena fe establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, y dentro de las competencias contempladas en los Decretos 4142 de 2011 y 1451 de 2015 y la Ley 643 de 2001.

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La entidad aclaró que cualquier medida que llegue a adoptarse tendrá un carácter estrictamente transitorio y no representará una condonación ni una renuncia al recaudo. El objetivo, precisó, será establecer una adecuación razonable y proporcional de las obligaciones de los operadores frente a las circunstancias excepcionales provocadas por la emergencia.

Rescatistas realizan intensas labores para sacar gente con vida debajo de los escombros. Foto: Foto tomada de las redes sociales

Asimismo, Coljuegos reiteró que se mantendrá la destinación exclusiva de las rentas del monopolio rentístico a los servicios de salud, en cumplimiento de la Constitución.

Las eventuales medidas serán formalizadas mediante los respectivos actos administrativos y comunicadas a través de los canales oficiales de la entidad. Mientras avanza el análisis, Coljuegos mantendrá habilitados sus canales de atención para recibir reportes, novedades, inquietudes y solicitudes de los operadores afectados.