Congreso de la Andi, con foco en la solidaridad, convoca a empresarios a jornada de donación en apoyo a víctimas del terremoto

Además de la agenda académica prevista en el Congreso Empresarial Colombiano–CEC, que se llevará a cabo en Cartagena del 12 al 14 de agosto, el foco será la solidaridad con las víctimas del terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, ocurrido en Colombia el 10 de agosto en horas de la mañana.

De esa manera, se busca brindar apoyo a las comunidades damnificadas por el evento sísmico, desde el empresariado colombiano.

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Según confirmó la Andi, se lanza una convocatoria para la movilización de fuerzas empresariales, ciudadanos y otras organizaciones en torno a un propósito primordial: ayudar a las personas y familias afectadas y contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas más afectadas.

Bruce Mac Master Presidente de la ANDI. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hizo la convocatoria: “Hacemos un llamado a las empresas y a todos los colombianos a unir esfuerzos por las comunidades afectadas por el terremoto. En el CEC se modificará una parte de la agenda académica, para convocar a la movilización de recursos, capacidades y soluciones concretas que permitan atender la emergencia y contribuir a la reconstrucción de las zonas más afectadas”.

El congreso

El evento programado con antelación, para que durante tres días los expertos analicen el panorama del país y propongan alternativas de acción, ahora tendrá una jornada de solidaridad empresarial en la que se buscará concretar donaciones, movilizar capacidades y articular recursos y soluciones para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas, así como contribuir a los procesos de recuperación y reconstrucción.

De esa manera, se habilitarán rutas para canalizar donaciones de alimentos y elementos de primera necesidad, medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, así como recursos económicos.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

Por la recuperación de la zona afectada

Asimismo, se trabajará con las empresas afiliadas a la Andi en la movilización de recursos destinados a apoyar la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, en coordinación con el Gobierno Nacional.

Incluso, Mac Master recordó que desde ya, varias empresas afiliadas al gremio están poniendo a disposición del país sus capacidades específicas y recursos para atender las necesidades de las comunidades.

Las donaciones que harán parte de la convocatoria pueden materializarse en dinero y en especie: alimentos y artículos como sábanas, frazadas y similares, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.