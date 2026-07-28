Banco de Bogotá fortalece el crecimiento del Sistema Moda colombiano: financiación, acompañamiento y sostenibilidad

El Sistema Moda colombiano es uno de los principales motores de empleo y desarrollo del país. Con más de 738.000 empleos directos e indirectos y un aporte del 1,2 % al PIB nacional, según cifras de Inexmoda, esta industria representa una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento empresarial, impulsar la innovación y promover modelos de negocio más sostenibles.

Con esta visión, el Banco de Bogotá continúa consolidándose como un aliado estratégico del sector. Durante 2025 y el primer semestre de 2026, desembolsó más de 1,2 billones de pesos para financiar 489 empresas del Sistema Moda. De este monto, cerca de 164.000 millones de pesos fueron destinados a pequeñas y medianas empresas, reafirmando su compromiso con el crecimiento del tejido empresarial colombiano.

Asimismo, la entidad financiera acompaña la transformación de la industria con su portafolio de financiación sostenible para respaldar empresas que incorporan prácticas responsables, procesos más eficientes y modelos de producción con menor impacto ambiental. Con esta oferta, el Banco impulsa proyectos que fortalecen la competitividad del sector y aceleran su transición hacia una industria más sostenible.

“Creemos que apoyar al Sistema Moda es impulsar a miles de empresas, empleos y familias colombianas. Nuestro propósito es acompañar el crecimiento de esta industria no solo con soluciones financieras, sino también creando espacios que fortalezcan el tejido empresarial, la innovación y el desarrollo sostenible del país”, afirmó María del Mar Vélez, directora de Finanzas Sostenibles del Banco de Bogotá.

Durante 2025 y el primer semestre de 2026, desembolsó más de 1,2 billones de pesos para financiar 489 empresas del Sistema Moda. Foto: Banco de Bogotá - API

Como parte de esta apuesta, el Banco de Bogotá será aliado de la Pasarela Inaugural de Colombiamoda 2026, liderada por la diseñadora Manuela Álvarez (MAZ), un referente de la moda sostenible en Colombia que, durante más de una década, ha trabajado junto a comunidades artesanales en distintas regiones del país, impulsando el liderazgo femenino y preservando técnicas ancestrales.

El Banco de Bogotá cree que los grandes cambios ocurren cuando las personas, los emprendedores y las empresas encuentran un aliado que cree en su potencial. Por eso, bajo su nuevo posicionamiento ‘Nuestro lugar es contigo’, sigue fortaleciendo el compromiso con aquellos sectores que impulsan el desarrollo del país y generan oportunidades para miles de colombianos.

Dentro de ellos, el Sistema Moda se ha consolidado como un escenario fundamental para promover la innovación, el emprendimiento, el liderazgo femenino y la sostenibilidad. Esta visión inspira su participación en Colombiamoda 2026 y reafirma su propósito de acompañar el crecimiento de quienes están transformando la industria desde modelos de negocio sostenibles.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá.