Demanda de energía aumentó en 8,75% en mayo, confirma XM; con Fenómeno de El Niño, se complica el ahorro

La energía eléctrica, en esta coyuntura climática, es una de las mayores debilidades de Colombia, porque se requiere el ahorro, pero, al mismo tiempo, las altas temperaturas están impidiendo que los hogares puedan apagar los aparatos que les permiten resistir el calor.

La oficialización de la llegada anticipada del Fenómeno de El Niño se dio el 11 de junio, pero mayo ya venía apretando y, según el Ministerio del Medio Ambiente, se registraron calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima, incluso, por encima del promedio histórico.

Creg propone incentivos económicos a hogares por ahorro de energía, ante riesgo de escasez por El Niño

Fue así como, según los registros entregados por XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional-SIN, que monitorea la situación, en mayo la demanda de energía en Colombia aumentó 8,75 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

Air-e, cobrando más

Las regiones cálidas serían las más afectadas, pues las familias no se salvarán del golpe en el bolsillo, como ya sucedió en los tres departamentos del Caribe: Atlántico, Magdalena y la Guajira, donde opera Air-e, la empresa intervenida por el Estado.

Allí, se estarían aplicando incrementos de 5,5 % en el costo de la factura, como sucedió con el recibo de junio, cuando los usuarios lo que esperaban era rebajas en las tarifas, algo que fue anunciado durante todo el gobierno saliente y no se materializó.

Demanda de energía, en aumento Foto: XM / Informe

Minas, la que más consume

Por sectores, fue la actividad de explotación de minas y canteras la que presentó un mayor crecimiento en el consumo, mientras que por regiones, el Chocó se ubicó en primer lugar, con una variación en la demanda del 12,4 %. En el Caribe la subida en la demanda fue de 11,86 %, y en Tolima, Huila y Caquetá, del 10,09 %.

Aunque es una tendencia que los mayores aumentos están en las regiones cálidas, las poblaciones ubicadas en zonas templadas o frías también suben consumo energético, como sucede en Antioquia, con un incremento de 7,63 %, y del centro del país, con 5,25 %. En contraste, la región que presentó el menor crecimiento en su consumo de energía fue Guaviare con 4,97 %.

Según el monitoreo de XM, el 15 de mayo se registró la demanda máxima histórica del Sistema Interconectado Nacional, equivalente a 261.86 Gigavatios hora-día, mientras que el promedio está entre 240 y 255 Gigavatios hora.

En el acumulado del año, hasta mayo, el crecimiento de la demanda fue de 5,82 %, en comparación con el mismo periodo de 2025.

¿Cuánto aumentará el recibo de la luz tras el nuevo incremento de Air-e en junio?

Consumo residencial, disparado

La evidencia de que el calor está desesperando a los ciudadanos está en la estadística que dejó ver XM, según la cual, el consumo residencial y de pequeños negocios (mercado regulado) tuvo un crecimiento de 9,4 %, mientras que el de la industria y el comercio se alzó en 6,24 %.

El día en que se registró un pico histórico en el consumo de energía (15 de mayo), las autoridades ambientales registraron temperaturas de 38,4ºC en ciudades como Valledupar, equivalentes a más de 4 grados del promedio histórico. Santa Marta hizo mover la aguja de los termómetros ambientales hasta un 37,2 grados y San Andrés Islas, con 33,7 grados, superó su récord histórico de temperatura máxima.

En Quibdó las temperaturas promediaron los 34,4 °C y en ciudades como Yopal y Puerto Carreño también hubo desespero por calores poco vistos.

Calor Foto: Getty Images

¿Cómo se puede ahorrar así?

En medio de esos calores insoportables el llamado es a ahorrar energía, pues las sequías del Fenómeno de El Niño bajarán aún más el nivel de los embalses que se utilizan para la generación hidráulica, lo que obligará a encender las térmicas, que funcionan con gas, otro energético deficitario.

La Creg-Comisión de Regulación de Energía y Gas, presentó a consideración de los colombianos un borrador de resolución que promete incentivar a quien ahorre energía y castigar a los que la derrochen.

La situación energética será entonces otro de los grandes retos urgentes que tendrá que abordar el nuevo gobierno, luego de la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto.