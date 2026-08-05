Subasta que hizo la CREG, de cargo por confiabilidad para garantizar abastecimiento energético, al filo de la navaja, ¿podría fracasar?

Una nueva “papa caliente” podría quedarle a la ministra de Minas que tomará las riendas de esa cartera en el nuevo gobierno, María Nohemí Arboleda.

La subasta del cargo por confiabilidad que hizo la CREG-Comisión de Regulación de Energía y Gas, adelantada el 22 de mayo, podría fracasar, según fuentes conocedoras del tema.

El plazo para que los 15 proyectos adjudicados en dicha puja radiquen las garantías se vence este 6 de agosto, pero al menos 5 no las tienen aún.

El asunto es delicado y la conclusión es simple y grave: sin que todos los proyectos tengan las condiciones necesarias para entrar con la energía estimada, el país estaría ad portas de una verdadera crisis energética, advirtieron las fuentes.

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La demora en la realización de la tarea para presentar las garantías, por parte de los que lograron que se les adjudicaran proyectos de generación para la confiabilidad energética, tiene varias razones, según los expertos consultados. Por un lado, fue poco el tiempo que les dieron para cumplir las garantías, ya que, para hacerlo, los empresarios oferentes tienen que salir a buscar financiación, toda vez que se trata de una suma cuantiosa, estimada en 16 billones de pesos, para adquirir la energía que cubra el período comprendido entre 2029-2030.

Entre las reglas de la subasta, se solicitan respaldos bancarios o de cumplimiento para asegurar la entrada en operación de las plantas nuevas y ese trámite no es poca cosa.

Energía Foto: Ministerio de Minas y Energía

A ello se le agrega que muchos empresarios están expectantes y hasta pidieron esperar a que se posesione el nuevo gobierno para tomar decisiones frente a sus inversiones.

Pero lo que más pesa, y en particular sobre los 5 proyectos que no han presentado las garantías, es la falta de confianza, luego de los ataques contra la subasta de Obligación de Energía en Firme OEF, provenientes del gobierno saliente. No hay que olvidar que el presidente Gustavo Petro calificó el trámite como una “alta traición” del mismo Ministerio de Minas, que habría priorizado combustibles fósiles.

Riesgo de apagón por demora en presentación de garantías en subasta de cargo por confiabilidad Foto: istock

Los líos

Así las cosas, los líos que enfrenta Colombia, debido a este nuevo “gallo” que le aparece al sector energético, son varios.

Por un lado, si no se logra cumplir con la fecha prevista (6 de agosto), es decir, en unas horas, la nueva ministra tendría que enfrentar la difícil situación de no tener con qué cubrir la demanda de energía para 2029, en medio de una alta demanda actual por el fenómeno de El Niño.

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Pero el tema legal aparecería en el horizonte, promoviendo el detrimento patrimonial, pues, según fuentes consultadas, la CREG no ha respondido solicitudes para una ampliación del plazo para presentar las garantías.

En el entorno energético, algunas fuentes enfatizaron que, si bien se adelantó una subasta de energías renovables, no se trata de energía en firme (si es la solar solo funciona de día pues no existe infraestructura para almacenamiento, y la eólica está en pañales). Por lo tanto, “el país queda en un limbo energético”.

Los proyectos de energía en firme serían los de la subasta del cargo por confiabilidad, por lo que la actuación de la CREG debe ser urgente.