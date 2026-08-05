GeoPark pisa el acelerador en Vaca Muerta: las inversiones en Argentina superan el 60% de su capital estratégico

La industria petrolera colombiana sigue siendo una de las más competitivas de la región, pese a las decisiones tomadas por el Gobierno saliente de Gustavo Petro. Una muestra de ello es el esfuerzo de Geopark, una empresa líder en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas (sector energético) en América Latina. Tiene más de 20 años de operación, que le han servido para afianzar su presencia y sus inversiones en distintos países.

Cerro Matoso, uno de los grandes damnificados de la crisis de Canacol, anuncia reducción de operación a la mitad

Hace algunas horas, Geopark reportó los resultados del segundo trimestre de 2026, asegurando que actualmente hay varios planes ambiciosos en Vaca Muerta, una gigantesca formación geológica de hidrocarburos no convencionales ubicada en la cuenca neuquina, en el suroeste de Argentina.

Según Geopark, la ejecución en Argentina se concentró en perforación, completamiento e infraestructura de evacuación en la formación Vaca Muerta. Foto: Getty Images

La empresa cuenta con un gran capital de inversiones tanto para el interior como para el exterior del país. Este capital suma unos 76,4 millones de dólares. El 64% se ha invertido en Argentina para acelerar el desarrollo no convencional en la zona mencionada. El otro 36% se ha destinado para la optimización e infraestructura de desarrollo en Colombia, más exactamente en bloques Llanos y CPO-5.

La paradoja exportadora: en el primer semestre se vendió más al exterior, pero retrocedió el agro

“En Argentina, la ejecución se enfocó en el avance de la perforación, completamiento e infraestructura de evacuación en Vaca Muerta. La Compañía alcanzó un ROACE de 19%, destacando una asignación de capital disciplinada y enfocada en retorno”, precisó la empresa.

La compañía alcanzó un ROACE de 19 %, resultado que atribuyó a una asignación de capital disciplinada y enfocada en retorno. Foto: GeoPark

Adicional a ello, durante los últimos días realizaron una serie de ajustes y cambios en su gobierno corporativo.

La nueva estructura comprende el Comité de Auditoría, presidido por Robert Bedingfield; el Comité de Nominación y Compensación, presidido por Gabriel Gilinski; el Comité de Asuntos Corporativos, presidido por James F. Park; y el Comité Técnico, presidido por Brian Maxted.

Adicional a ello, el Directorio designó al señor James F. Park como Presidente del Directorio (Chair), y a Felipe Bayon, CEO de la Compañía, como Vicepresidente (Vice Chair).

Geopark anunció cambios en su gobierno corporativo y designó a James F. Park como presidente del Directorio y a Felipe Bayón como vicepresidente de la junta directiva de la compañía. Foto: Semana / Getty Images