Grupo Gilinski sube aún más su participación accionaria en la compañía Geopark

Pese a que ya tenían el control de la compañía, con la mayor participación entre los inversionistas: más del 20 % de las acciones de Geopark, el Grupo Gilinski pasará ahora a contar con el 24,1 % de la empresa que hace parte de la industria extractiva, y que lleva más de 2 décadas de trayectoria.

Así estaba previsto desde que se anunció la primera adquisición del conglomerado empresarial que dirige Jaime Gilinski, lo que sucedió el 5 de marzo pasado.

En el documento que anunció inicialmente la transacción, se estableció que: “a la luz de los beneficios significativos de esta transacción para GeoPark, el Directorio acordó renunciar a las disposiciones de su Plan de Derechos de los Accionistas (Shareholders Rights Plan) para permitir que Colden Investments S.A., -firma del Grupo Gilinski-, adquiera hasta el 32 % de las acciones de la Compañía”.

Geopark es una energética independiente, líder en el entorno de la exploración y producción de petróleo y gas, con más de 20 años de operaciones exitosas en América Latina.

Gabriel Gilinski y Jaime Gilinski, del Grupo empresarial Gilinski. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Según los términos del acuerdo, ya que Colden Investments sube su participación accionaria en Geopark, ahora tendrá derecho a nominar un miembros más del Directorio, luego de tener dos, logrados con el porcentaje inicial en la compañía.

Se mantienen además los términos de la transacción, según los cuales, habrá un período de bloqueo (lock-up) de 18 meses, durante el cual Colden no podrá vender sus acciones.

Hay que señalar que el Grupo Gilinski es uno de los más diversificados de América Latina, en términos de inversión global. Es así como, cuenta con participaciones en distintos sectores de la economía colombiana y del exterior, con inversiones en el sector financiero, en el segmento de alimentos, en medios de comunicación, así como en bienes y raíces en varios lugares de América Latina y Europa.

GeoPark opera en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador. En el país, su actividad principal está en los Llanos Orientales. Foto: GeoPark

Con la nueva apuesta le apuntan al potencial de generación de valor del sector energético latinoamericano, incluyendo la consolidación de este sector en Colombia, la expansión en Vaca Muerta (una formación probada de petróleo y gas no convencional en crecimiento y de clase mundial); al igual que el posible acceso en Venezuela.

En el caso de Colombia, Geopark adelanta su actividad principal en los Llanos Orientales. Además de nuestro país, opera en Chile, Argentina, Brasil y Ecuador.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA