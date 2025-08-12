Suscribirse

“La manera más rápida de resolver el problema del gas en Colombia es haciendo fracking”: Felipe Bayón, presidente de GeoPark

En menos de 10 años se tendría el tema resuelto, dijo el experto en temas energéticos.

Redacción Economía
12 de agosto de 2025, 1:45 p. m.
Felipe Bayón
Felipe Bayón, presidente de GeoPark | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La energía es una prioridad en cualquier nación, y también es una de las preocupaciones en Colombia, donde hay riesgo de déficit de petróleo y gas sin que aún se vea claridad de una transición energética hacia fuentes renovables, como las visualiza el gobierno.

En ese contexto, el presidente de la petrolera GeoPark, Felipe Bayón, habló del fracking como la manera más rápida de resolver el problema del gas en el país.

El experto, quien lleva más de 3 décadas en el sector y lideró por varios años la petrolera estatal Ecopetrol, expuso el caso de Estados Unidos, que hoy en día es el principal productor de hidrocarburos y exporta gas, debido al desarrollo que hizo del fracking.

Inclusive, con las tecnologías existentes, podría conducir a que Colombia salga de los aprietos con el abastecimiento energético en menos de 10 años.

“El enemigo no es la fuente de energía, sino las emisiones”, manifestó Bayón.

En los últimos meses los precandidatos presidenciales se han puesto del lado del uso del fracking, técnica por fraccionamiento del agua que aterra a los ambientalistas, pero que en el fondo depende de la tecnología que se utilice para usar dicha herramienta, con la cual, se podría garantizar la seguridad energética en términos de gas y petróleo. “El país perdería una oportunidad muy grande sin fracking”.

Noticia en desarrollo...

