Jaime y Gabriel Gilinski se convierten en los mayores accionistas de GeoPark, con miras a Venezuela

Jaime y Gabriel Gilinski, del grupo empresarial que lleva el mismo nombre, y GeoPark, compañía independiente líder en la exploración y producción de petróleo y gas, anunciaron este jueves 5 de marzo una transacción de inversión privada en capital público.

Se trata de la inversión que hará el grupo Gilinski en GeoPark, a través de Colden, una afiliada del conglomerado que está bajo la batuta de Jaime Gilinski, quien lidera uno de los grupos de inversión global más diversificados de América Latina.

La inversión equivale a 107 millones de dólares, a través de los cuales el Grupo Gilinski adquiere 12.876.053 nuevas acciones ordinarias de GeoPark.

El precio pagado por acción es de 8,31 dólares y la transacción lleva a Colden a tener aproximadamente el 20 % de las acciones ordinarias en circulación de GeoPark. En consecuencia, se convierte en el mayor accionista de la compañía que lleva dos décadas de existencia y cotiza en la Bolsa de Nueva York.

GeoPark venía buscando el camino para impulsar un crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía.

La meta, entonces, es la consolidación del sector en el que juega la compañía, no solo en Colombia, sino que, además de fortalecer la expansión que se ha dado en Vaca Muerta (la Patagonia argentina) y el posible acceso en Venezuela, preservando al mismo tiempo la flexibilidad para aprovechar otras oportunidades emergentes, manifestaron los voceros.

Logo GeoPark Foto: Web de GeoPark

De acuerdo con la información suministrada, el Grupo Gilinski ha seguido la evolución estratégica de GeoPark a lo largo del tiempo. Con esa información en mano se aproximó a la compañía, luego de lo cual el Directorio (de la compañía) determinó que había una sólida alineación con la hoja de ruta de crecimiento y los principios de gobernanza de GeoPark.

Por ello, decidió dar el paso como su socio estratégico a largo plazo. “El Grupo Gilinski considera a GeoPark como una plataforma regional bien posicionada, con una huella operacional establecida en Colombia y una presencia creciente en Argentina. La trayectoria de ejecución disciplinada, experiencia técnica y asignación de capital de la Compañía constituyen una base sólida para avanzar en la consolidación y el desarrollo orgánico en sus mercados principales”.

En el caso de lo que ven con Venezuela, el Grupo Gilinski considera que el vecino país podría permitir una oportunidad estratégica para GeoPark. “La experiencia operacional regional y las capacidades técnicas de la compañía la posicionan para evaluar dichas oportunidades de manera responsable, en caso de que las condiciones del mercado y los marcos regulatorios continúen evolucionando favorablemente”, aseguraron

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA