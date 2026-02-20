Los significativos resultados de Nutresa en 2025 evidencian la evolución del negocio y las nuevas apuestas de crecimiento

En medio de un entorno retador, tanto local como internacional, las ventas del Grupo Nutresa en 2025 crecieron cuatro veces más que la economía colombiana, al alcanzar una variación de 10,7 por ciento frente al año anterior.

El grupo empresarial, que hace presencia en 18 países de cinco continentes, llevando alimentos a través de sus cinco principales líneas de negocio, le apuntó a un modelo que se basa en la estrategia de lograr más rentabilidad con mayores eficiencias, según dijo el presidente de la compañía, Jaime Gilinski.

Así, Nutresa implementó 1.400 iniciativas durante el año pasado, de la mano de un equipo humano que estuvo dispuesto a empujar los proyectos y demostrar todas sus capacidades para sacarlos adelante, según destacó el directivo del grupo empresarial.

De hecho, los ahorros realizados formaron parte del engranaje que llevó a los resultados de 2025. Y estuvieron, entre otros, la diversificación de materias primas y la compra de empaques.

Con el lema de las eficiencias como brújula, también las generaron en el manejo de las plantas de producción, aplicando cierres de unas para potenciar otras, como sucedió con dos de ellas en el país.

Y no faltaron los ahorros en costos de logística y gastos administrativos, mientras que en empleos se han mantenido estables, con 48.725 colaboradores, entre directos, indirectos y aprendices, el 73 por ciento de los cuales trabaja en Colombia, la sede matriz de la multilatina de alimentos.

Con los esfuerzos conjuntos, la utilidad neta sin gastos no recurrentes fue de 1,7 billones de pesos, creciendo 126,6 por ciento. Entre tanto, la utilidad contable, incluyendo los gastos no recurrentes de reestructuración, fue de 1,2 billones.

Las categorías de galletas, cafés y chocolates, entre las que más impulsaron los resultados de Nutresa en 2025. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Inversiones inteligentes

Las fichas movidas para hacer realidad la estrategia de las eficiencias también estuvieron por el lado de invertir para tomar el control de algunas empresas, a partir de la desinversión en otras, como sucedió con Bimbo, donde el grupo tenía el 40 por ciento, y en Starbucks Colombia, en la que la holding contaba con el 30 por ciento. En cambio, el grupo compró el ciento por ciento de Yupi en Ecuador.

La compañía se planteó la estrategia de adelantar una transformación organizacional con la meta de duplicar en 2030 los ingresos que tenían en un año como 2020.

Así, buscando retornos superiores al costo del capital empleado en la actividad productiva, le pusieron 543.000 millones de pesos a la reestructuración, según evidencia el informe de resultados presentado a la Superintendencia Financiera. Dicha transformación incluye asumir nuevos negocios o fortalecer los existentes y ofrecer a las personas no solo los productos alimenticios con mejor perfil nutricional, sino mejores experiencias al consumirlos.

Enfrentando retos

Con todo ese paquete de piezas, la empresa logró configurar los resultados de 2025, según los cuales el ebitda anual ajustado por gastos no recurrentes del Grupo Nutresa se ubicó en 3,45 billones de pesos. Y parte de la aceleración estuvo en el cuarto trimestre, cuando se registró un ebitda ajustado de 1,02 billones.

Tomar esos caminos de mejorar productividad y optimizar procesos para reducir costos y gastos fue lo que llevó a la empresa a enfrentar situaciones coyunturales. Una de ellas ha sido la de la subida de precios en Colombia, país en el que está la mayor parte de la operación. Los insumos básicos para la producción de alimentos de la línea de cárnicos, que está entre las fuertes en el portafolio de Nutresa, fue uno de los desafíos en 2025. Las carnes tuvieron una inflación de más de 11 por ciento, y es en esta nación en la que se adelanta el 95 por ciento de ese segmento del negocio de la compañía. No en vano, es considerada como la mayor productora de procesados en el país.

En el caso de las pastas, que también es un peso pesado en el sector de alimentos, aunque para Nutresa hubo un efecto en la primera mitad de 2025, por la migración momentánea del consumo de las familias hacia otro tipo de productos, en el segundo semestre el panorama mejoró.

Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Las tres principales áreas que impulsaron los resultados de Nutresa, que, en total, implicaron ventas superiores a los 20 billones de pesos, fueron las de chocolates, cafés y galletas. El 59,6 por ciento de esas ventas, más de 12 billones de pesos, se registraron en Colombia, donde los ocho negocios principales del grupo empresarial tuvieron un fuerte dinamismo.

La categoría de alimentos al consumidor, a través de cadenas de restaurantes, también mostró un buen ritmo; mientras que se destaca el crecimiento de la línea de helados, que fue del 12 por ciento para el caso de Colombia. Allí, la compañía está en espera de la decisión definitiva que tomen las autoridades competentes frente al anuncio que hizo Nutresa de adquirir el ciento por ciento de la marca Mimo’s, para entrar a competir con marcas internacionales y extender su presencia en puntos de venta físicos.

Expansión internacional

Nutresa, que tiene 46 plantas de producción en varios países, anda en busca de una diversificación geográfica regional. Las ventas externas ya corresponden al 40,4 por ciento del total del negocio, lo que en 2025 representó 8,3 billones de pesos.

Justamente, lo que viene para este nuevo año, en materia de crecimiento del grupo empresarial, está apalancado en la expansión de mercados. Si hasta el momento el foco externo de la compañía han sido Estados Unidos, México y Centroamérica, continúa teniendo en la mira las posibilidades de consolidar operaciones en China, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Filipinas y Malasia.

La búsqueda de una mayor expansión global, entre las metas de la empresa considerada la mayor productora de alimentos procesados de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Y luego de los acontecimientos ocurridos en el vecino país de Venezuela, donde se ve venir una apertura comercial, el grupo empresarial que lideran los Gilinski no descarta la oportunidad que ello implica para los negocios como los de Nutresa.

Si bien, una vez que se den las condiciones propicias para el retorno de compañías colombianas que salieron de esa nación, la empresa no buscaría de inmediato tener plantas en Venezuela, pero sí alianzas comerciales para exportar productos. No en vano, la inversión es una de las banderas de la holding, como lo constató la decisión que aplicó en 2025, con la venia del gobierno corporativo, de no repartir ganancias pese a haberlas obtenido en el ejercicio de 2024. Ello, para aplicar la estrategia de reinvertir y fortalecer la estructura financiera de la compañía.

Sostenibilidad

El componente social y ambiental es otro de los puntos en los que está enfocado el grupo. Además de la eficiencia y la inversión rentable, anda en procura de la creación de valor social, ambiental y económico, como lo manifiesta en el informe de resultados de 2025. Por ejemplo, cada vez reduce más el uso de energía no renovable y la reemplaza por solar y eólica.

Una empresa que enfoca su misión en la nutrición y la seguridad alimentaria, como Nutresa, solo tiene la alternativa de sortear los desafíos que le plantea cada país en el que opera. Nuevos impuestos, reglas de juego cambiantes, a veces más apretadas en unos lugares que en otros; circunstancias como la reciente declaratoria de emergencia económica y el menor crecimiento de la economía colombiana frente a lo esperado no dejan de impactar la actividad industrial manufacturera, que en el total nacional solo creció en 1,9 por ciento en 2025.

Las soluciones de Nutresa para lograr la sostenibilidad que la llevan a mantener 49 empresas que forman parte del grupo empresarial han sido las de apostarle a la innovación, la adaptación a las necesidades del mercado y la evolución del modelo de negocio.