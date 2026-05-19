GeoPark anda en busca de aumentar producción de crudo, por lo que pide unirse a programa estratégico de inversión

En busca de acelerar el proyecto de GeoPark, compañía interesada en escalar la producción de crudo, desde 1.500 a 20.000 barriles diarios en los próximos tres años, se produjo una petición expresa.

GeoPark, junto con Gas y Petróleo del Neuquén (de la Patagonia argentina), presentó una solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de desarrollar su hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

Como su nombre lo indica, se trata de un programa estratégico para atraer inversionistas, y GeoPark afirma que hará una inversión de más de US$1.000 millones en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

Hay que recordar que el RIGI es un régimen creado por el Ejecutivo en el gobierno del presidente Javier Milei, promovido por su ministro de Economía, Luis Caputo, y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el objetivo que tienen las naciones de atraer inversionistas.

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Para GeoPark, sería el camino para acelerar el desarrollo del plan que GeoPark ya está ejecutando en Vaca Muerta, un yacimiento que podría equipararse al bloque Permian en Estados Unidos.

La apuesta de GeoPark, compañía liderada por Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, es dar previsibilidad y escala a sus inversiones de largo plazo.

El Grupo Gilinski adquirió el 24 por ciento de GeoPark. Foto: GEOPARK / JAIME MORENO

¿En qué se invertirá?

Según afirmó la compañía, “la propuesta integra ambos bloques bajo un vehículo de Proyecto Único y contempla la perforación en modo factoría de pozos horizontales, la construcción de una Central Processing Facility en PSO para procesar la producción combinada, así como infraestructura de transporte y evacuación compartida".

Ignacio Mazariegos, director de la Unidad de Negocios Argentina, señala que Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. “Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al régimen de incentivos porque potencia el alcance de una inversión de esta escala. Es exactamente para lo que fue diseñada esta herramienta y una muestra de la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Provincia y las empresas para impulsar el desarrollo de la cuenca y el país”.

GeoPark opera en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador. En el país, su actividad principal está en los Llanos Orientales. Foto: GeoPark

GeoPark lleva ya más de dos décadas de trayectoria en Latinoamérica. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2014, y en Colombia se ha consolidado como una de las principales empresas del sector, operando principalmente en los Llanos Orientales.

En marzo inició la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa, donde invirtió entre US$ 80 y 100 millones proyectados para 2026. El objetivo es escalar la producción en Argentina y pasar de los 1.500 barriles equivalentes diarios actuales hasta los 5.000 o 6.000 antes de que finalice el año. En tres años, llegarían a 20.000 barriles.