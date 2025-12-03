GeoPark, una de las empresas petroleras independientes de mayor tamaño en el país, develó su estrategia para el corto y mediano plazo.

Una de sus prioridades es “proteger y maximizar la producción base y la generación de caja en Colombia”. En ese sentido, la compañía está enfocada en sostener y mejorar el desempeño de su bloque insignia Llanos 34 y de otros activos clave operados y no operados.

“Tras un sólido 2025 y avances favorables a partir del Investor Day de 2025, la producción en Colombia ha experimentado antes de lo esperado un punto de inflexión positivo. La producción está en ruta de crecimiento sustentado en un desarrollo disciplinado, la optimización de la base, técnicas de recobro mejorado y sólidos resultados en los pozos recientes. Estos esfuerzos están respaldados por el aumento del 22% en el 2P Original Oil in Place (OOIP) en el bloque Llanos 34, certificado recientemente, lo cual confirma una base de recursos significativamente mayor y fortalece la perspectiva de producción y económica de largo plazo del activo”, advierte en su informe y anticipa que Colombia “continuará proporcionando una base sólida para generar flujo de caja libre sostenible, la fortaleza del balance general y los retornos para los accionistas”.

El yacimiento de Vaca Muerta, en Argentina, opera bajo la tecnología no convencional, es decir fracking. | Foto: Serinpet

Por otro lado, anticipa su regreso al crecimiento con la participación en la cuenca Vaca Muerta, en Argentina, con la integración de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. GeoPark confía en su capacidad para generar un crecimiento material de largo plazo desde su posición en la formación no convencional (fracking) en la cuenca Neuquén.

Busca acelerar la actividad de perforación para lograr un salto significativo en la producción y el flujo de caja. “Se espera que Vaca Muerta se convierta en una plataforma central de crecimiento dentro del portafolio de GeoPark hacia finales de 2028”, agrega.

En ese orden de ideas, su producción pasará de entre 26.000 a 28.000 barriles diarios que genera hoy, a de 44.000 a 46.000 para 2028.

“El incremento de producción de la compañía, originalmente esperado para 2027, ahora se anticipa para 2026, año en el que la tasa de salida proyectada es de 5.000–6.000 barriles diarios. Esto adelanta el crecimiento y fortalece la perspectiva de producción y flujo de caja de mediano plazo”, asegura la empresa.

En 2026, el programa de inversiones de la empresa será de entre 190 a 220 millones de dólares, que respaldará una producción de 27.000-30.000 barriles diarios entre Colombia (24.500-26.000 barriles) y Vaca Muerta (2.500-4.000 barriles). “Se espera que la mezcla de producción sea aproximadamente 97% petróleo y 3% gas natural, con 12% no convencional y 88% convencional”. GeoPark espera perforar entre 27 y 36 pozos brutos (incluyendo 6-8 pozos brutos exploratorios), con aproximadamente 86% asignado a actividades de desarrollo y 14% a actividades de exploración y evaluación.

Bajo un escenario base del precio del Brent de 60 a 70 dólares por barril, GeoPark espera generar entre 220 y 300 millones de dólares de Ebitda en 2026. Foto: 123RF | Foto: El País

Bajo un escenario base del precio del Brent de 60 a 70 dólares por barril, GeoPark espera generar entre 220 y 300 millones de dólares de Ebitda en 2026. Para 2028, se proyecta que este indicador crezca a entre 490 y 520 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 1,3 veces los gastos de capital totales.

El programa será financiado principalmente con la caja generada internamente y líneas de deuda disponibles. Con precios base, se espera que la caja al cierre de 2026 se ubique entre 130 y 140 millones de dólares, con un ratio de apalancamiento de deuda neta / Ebitda de 1,9 a 2,1 veces. Se proyecta que el apalancamiento disminuya por debajo de 1,5 veces para 2028, a medida que crece el flujo de caja y se normalizan las inversiones de capital.