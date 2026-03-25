Sindicato y accionistas presionan, pero Ecopetrol mantiene a Roa como presidente: la junta directiva se pronunció nuevamente

Durante este 25 de marzo, Ecopetrol, la petrolera más importante del país, se pronunció tras una nueva sesión de su junta directiva, en la que se evaluaron y discutieron aspectos relacionados con la permanencia en el cargo de Ricardo Roa, presidente de la petrolera actualmente investigado por dos hechos puntales.

El primero es la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la que Roa fue gerente. El segundo caso por el que es indagado es por la compra —al parecer— irregular de un apartamento lujoso en el norte de Bogotá.

En la junta se discutió la comunicación que fue enviada por la Unión Sindical Obrera, titulada “solicitud para que Dr. Ricardo Roa Barragán sea apartado del cargo como presidente de Ecopetrol”. En esta carta, el sindicato manifestó su posición respecto a la situación del directivo y anunció además la posible convocatoria de una movilización nacional de trabajadores en caso de que la junta directiva no adopte las medidas solicitadas.

La junta de Ecopetrol analiza presiones de sindicato, accionistas y otros actores, mientras evalúa los riesgos alrededor de su presidente. Foto: Colprensa

También se habló sobre las solicitudes de accionistas minoritarios en la que hacen referencia, entre otros asuntos, a la revelación de la decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación de cargos al presidente; los análisis que ha realizado la junta directiva sobre esta situación y cuestionamientos sobre la eventual activación de cláusulas de incumplimiento en contratos vigentes y el posible incumplimiento de la regulación que rige a Ecopetrol.

Además hablaron del pronunciamiento del expresidente de Hocol, Luis Rojas, a través de su abogado, quien también se expresó a favor de la salida de Roa en el cargo.

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Al respecto, la junta directiva de Ecopetrol precisó que es consciente de sus responsabilidades en el marco de la debida diligencia que le compete y ha venido evaluando los riesgos generados para la Empresa por las distintas noticias relacionadas con el Dr. Roa con el apoyo en las áreas, en particular, la Dirección Corporativa de Cumplimiento, y de asesores externos expertos tanto de Colombia como de EstadOS Unidos. Adicionalmente, señala que para dar atención a los últimos acontecimientos, ha adoptado las medidas de seguimiento que consideran procedentes de acuerdo con un protocolo implementado para el efecto.

Crece la presión sobre la cúpula de Ecopetrol, pero la junta decide esperar mientras analiza el impacto del caso. Foto: Ecopetrol

“Atribuye la mayor importancia a las opiniones de los trabajadores representados por la USO, sindicato histórico para el país y la Empresa. La Compañía reitera su compromiso con el diálogo constructivo con sus grupos de interés, con la continuidad operacional y con la generación de valor para todos sus accionistas”, indicó.

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Frente a la solicitud de accionistas minoritarios, indicaron que el pasado 11 de marzo, en un comunicado, Ecopetrol reveló la decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación de cargos al presidente; mencionó los análisis que ha realizado de cara a esta situación; manifestó que a la fecha no existen incumplimientos en la regulación que rige a Ecopetrol, como tampoco de los contratos de crédito u otros materiales, con ocasión de esta situación y que, a la fecha, la Empresa no ha recibido notificaciones de requerimientos, investigaciones, órdenes o procesos en curso por parte de las autoridades competentes del mercado de valores.

Ecopetrol reconoce riesgos y revisa el caso de su presidente, mientras crecen las presiones internas y externas. Foto: Semana / Getty Images

“La Compañía está realizando un seguimiento continuo a trámites de distinta naturaleza adelantados en contra de Ecopetrol y/o su representante legal. Dicho seguimiento refuerza el compromiso de la alta dirección por evitar que los inversionistas y el público en general sean destinatarios de información incompleta, inexacta o insuficiente”, concluyeron.